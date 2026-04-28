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Domenico Tedesco vor dem Fenerbahce Logo mit verschlossenen Augen

Domenico Tedesco ist nicht mehr Trainer von Fenerbahce. Foto: IMAGO/Anadolu Agency

Nach Derby-Debakel: Türkischer Topklub entlässt deutschen Trainer

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Der türkische Fußball-Spitzenklub Fenerbahce hat nach der herben Niederlage im Istanbuler Stadtderby gegen Galatasaray seinen Trainer Domenico Tedesco entlassen. Das teilte der Tabellenzweite der türkischen Liga am Montagabend in den Sozialen Medien mit.

Tedesco (40), der in der Bundesliga bereits bei Schalke 04 (2017-2019) und RB Leipzig (2021-2022) an der Seitenlinie gestanden hatte, hatte Anfang September den Portugiesen José Mourinho auf der Trainerbank von Fenerbahce abgelöst.

Meisterschaft: Rückstand für Fenerbahce kaum noch aufzuholen

Nachdem Fener, bereits in den vergangenen vier Süper-Lig-Spielzeiten jeweils nur Vizemeister, am Sonntag das Stadtderby gegen Gala mit 0:3 verlor, ist die Meisterschaft für Fenerbahce auch in dieser Saison nur noch rechnerisch möglich. Der Klub liegt drei Spieltage vor Saisonende sieben Punkte hinter Rekordmeister Galatasaray zurück.

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Neben Tedesco trennt sich der Klub auch von Sportdirektor Devin Özek und Koordinator Berke Celebi, schrieb Fenerbahce weiter. Nachfolger von Tedesco für die noch ausstehenden Saisonspiele wird der bisherige Co-Trainer Zeki Murat Göle. (sid/dj)

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