Nach dem Pokalfinale im TV: Hummels-Doku mit Promi-Moderator

Nach dem DFB-Pokalfinale zwischen Arminia Bielefeld und dem VfB Stuttgart sendet das ZDF am Samstag (22.45 Uhr) eine Dokumentation über Mats Hummels. Die 75-minütige Doku „Hummels – La Finale. Mit Tommi Schmitt“ blickt auf die erfolgreiche Profikarriere des Fußball-Weltmeisters von 2014 und ist bereits jetzt zum Streamen verfügbar.

Moderator Tommi Schmitt hat den Innenverteidiger in der aktuellen Saison bei der AS Rom begleitet. Im Rahmen der Sendung trifft er die Trainer, die den 36-Jährigen am meisten geprägt haben: Joachim Löw, Felix Magath, Hermann Gerland, Jürgen Klopp und Vater Hermann Hummels.

Hummels wurde 2014 mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister und gewann sechsmal die deutsche Meisterschaft sowie viermal den DFB-Pokal mit Bayern München und Borussia Dortmund. Am Sonntag (20.45 Uhr/DAZN) bestreitet er sein letztes Profispiel für die AS Rom beim FC Turin. (sid/vb)