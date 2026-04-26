Nach dem Aus für Gnabry: Nächster DFB-Star muss um WM-Teilnahme zittern

Erneutes Bangen um eine Stütze der Fußball-Nationalmannschaft wenige Wochen vor WM-Beginn: Der zuletzt immer wieder von Verletzungsproblemen geplagte Kai Havertz hat einen weiteren gesundheitlichen Rückschlag erlitten. Der Stürmer des FC Arsenal wurde am Samstag beim Sieg in der Premier League gegen Newcastle United (1:0) in der 34. Minute mit augenscheinlichen Schmerzen im Leistenbereich ausgewechselt. Wie lange der 26-Jährige ausfällt und ob seine WM-Teilnahme in Gefahr ist, ist noch offen. Zuletzt musste Bundestrainer Julian Nagelsmann schon das WM-Aus von Serge Gnabry verkraften.

„Er hatte kleinere Beschwerden. Ich weiß nicht, wie ernst es ist“, kommentierte Arsenals Teammanager Mikel Arteta die Havertz-Verletzung: „Es sah nicht allzu schlimm aus, weil der Bewegungsablauf, so wie er ihn beschreibt, nicht allzu abrupt war. Aber wir müssen abwarten.“

Kai Havertz muss um WM-Teilnahme zittern

Vor dem Saison-Endspurt wäre eine erneute Zwangspause ein bitterer Rückschlag für Havertz. Der Angreifer hatte erst im Januar nach einer langwierigen Knieverletzung sein Comeback gefeiert, zuletzt bremste ihn eine Muskelverletzung für einige Wochen aus. Nagelsmann verkündet am 12. Mai in Frankfurt/Main seinen Kader für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli).

Kai Havertz verlässt verletzt den Platz. IMAGO/News Licensing Kai Havertz verlässt verletzt den Platz.

Vor seiner Auswechslung hatte Havertz den Treffer des Tages von Eberechi Eze (9.) vorbereitet. Durch den Sieg gegen Newcastle, für das Malick Thiaw von Beginn an spielte und Nick Woltemade in der Schlussphase eingewechselt wurde, kehrte Arsenal nach zwei Liganiederlagen in Folge in die Erfolgsspur zurück. In der Tabelle verdrängten die Londoner Manchester City wieder von Platz eins. Doch die Citizens haben nur drei Punkte Rückstand und ein Spiel weniger absolviert.

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Neben der englischen Meisterschaft spielt Havertz mit Arsenal auch noch um den Titel in der Champions League. In der Königsklasse gastieren die Gunners am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) im Halbfinal-Hinspiel bei Atletico Madrid. (sid/ch)