Nach deftiger Pleite: Schalke-Star verteidigt „Sauftour“

Schalke-Altstar Edin Dzeko hat die Ibiza-Tour der Mannschaft nach dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga auch nach dem klaren 0:3 am vorletzten Zweitliga-Spieltag beim 1. FC Nürnberg verteidigt. „Wir sind Meister, da muss man feiern. Wir haben schon viel gefeiert und waren alle zufrieden, dass wir so viel gefeiert haben“, sagte der Bosnier bei Nitro.

Der Torjäger merkte allerdings auch kritisch an: „Aber man darf auf dem Platz nie weniger geben. Natürlich waren die Beine schwer, da war vielleicht auch noch ein bisschen Alkohol drin. Das ist ganz normal. Trotzdem hätten wir es besser machen müssen.“ Er möge es nicht, zu verlieren, schränkte jedoch ein: „Heute zu verlieren, ist aber nicht so schlimm.“

Schalke-Star Dzeko hat noch nicht über seine Zukunft entschieden

Bezüglich seiner Zukunft ließ sich der 40-jährige Bosnier (Vertrag läuft aus) weiterhin nicht in die Karten schauen. „Ich habe letzte Woche gesagt: Man will nie aufhören. Aber man muss auch ein bisschen an den Körper und an die Familie denken. Natürlich denke ich jetzt erst mal nur an die Weltmeisterschaft. Hoffentlich läuft dort alles so, wie wir es wollen. Und dann sehen wir. Alles ist möglich.“

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Ein Sonderlob hatte Dzeko noch für die mitgereisten Schalker Fans parat. „Die sind einfach geil, das muss ich sagen. Nicht nur zu Hause, wo Stadion und Stimmung ganz besonders sind, sondern auch auswärts. Nicht nur heute, sondern bei vielen Auswärtsspielen. Für jeden Spieler ist es einfach geil, für unsere Fans zu spielen.“ (sid/mp)