Nach Champions-League-Spiel: Attackte auf den Teambus von PSG

Der Mannschaftsbus von Paris Saint-Germain ist in der Nacht nach dem Champions-League-Spiel bei Athletic Bilbao mit Steinen beworfen worden. Das bestätigte am Donnerstag eine dem Klub nahestehende Quelle der Nachrichtenagentur AFP.

Der Bus war zu diesem Zeitpunkt vor dem Teamhotel geparkt und nicht besetzt. Laut Medienberichten wurden zwei Risse an der Außenverglasung des Fahrzeugs festgestellt, zwei Personen sollen festgenommen worden sein.

Spieler und Betreuer kamen problemlos zum Flughafen

Die Spieler und Betreuer des Champions-League-Titelverteidigers konnten am Donnerstagmorgen ohne Probleme zum Flughafen der baskischen Stadt reisen und ihren Rückflug nach Paris antreten.

Der Klub prüfe derzeit, ob er wegen des Vorfalls Anzeige erstatte, hieß es aus dem Umfeld des Vereins. Am Mittwochabend hatte PSG im Estadio de San Mamés 0:0 gegen Athletic Bilbao gespielt. (sid/hmg)