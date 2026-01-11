Nach Boniface-Aus: Werder reagiert und holt Stürmer von der Konkurrenz

Werder Bremen hat in Jovan Milosevic (20) einen neuen Stürmer verpflichtet. Der Serbe wechselt bis zum Sommer auf Leihbasis vom VfB Stuttgart an die Weser, wie der Klub am Sonntag bekannt gab.

Damit reagierten die Bremer auch auf den Ausfall des Angreifers Victor Boniface, der sich am Samstag einer Knieoperation unterziehen musste und für den Rest der Saison ausfällt. Werders Offensive kommt bisher nur auf 18 Saisontreffer in der Liga.

Werder-Trainer Steffen lobt Neuzugang Milosevic

„Jovan ist ein mitspielender Stürmer mit gutem Torabschluss. Er passt sehr gut zur Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen“, sagte Trainer Horst Steffen: „Obwohl er mit 20 Jahren noch relativ jung ist, hat er zuletzt viel Spielpraxis in der ersten serbischen Liga sammeln können.“

„Wir sind froh, Jovan verpflichtet zu haben. Er ist ein junger, talentierter Stürmer, der bei seiner letzten Leihe bei Partizan Belgrad eine sehr gute Entwicklung genommen hat“, wird Werders Leiter Profifußball Peter Niemeyer in der Vereinsmitteilung zitiert. „Er passt sehr gut in das von uns gesuchte Anforderungsprofil. Wir wollen ihn jetzt so schnell wie möglich in unsere Mannschaft integrieren.“

Milosevic könnte schon am Dienstag debütieren

Stuttgart hatte Milosevic 2023 verpflichtet, bei den Schwaben konnte er sich bisher aber nicht durchsetzen und wurde zuletzt deshalb bereits an den FC St. Gallen sowie Partizan Belgrad ausgeliehen. Möglich ist, dass er schon beim Auswärtsspiel von Werder bei Borussia Dortmund am Dienstag (20.30 Uhr/live bei Sky) seine Premiere für die Bremer feiern könnte. Er selbst sagt zu seinem Wechsel: „Ich freue mich sehr auf die Aufgabe bei diesem Traditionsklub. Ich möchte mich bei Werder und in der Bundesliga weiterentwickeln und dabei helfen, dass die Mannschaft ihre Ziele erreicht.“

Im Zuge des Wechsels auf Leihbasis gaben die Stuttgarter bekannt, dass der Angreifer seinen ursprünglich bis Sommer 2027 datierten Vertrag vorzeitig bis zum 30. Juni 2029 ausgeweitet hat. (sid/vb)