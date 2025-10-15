Nach Bellingham-Zoff: Tuchel freut sich über Musik aus der Kabine

Thomas Tuchel dankte mit erhobenem Daumen den mitgereisten englischen Fans, dann blickte er schon voller Vorfreude auf die Fußball-WM im kommenden Jahr. „Es war unser Traum, nach Amerika zu fahren, und wir haben es geschafft. Das ist großartig, einfach großartig, ich bin sehr glücklich“, sagte der Teammanager der Three Lions nach dem souveränen 5:0 (3:0) in Lettland der BBC.

Sechs Spiele, sechs Siege, 18:0 Tore – besser könnte die Bilanz kaum sein. „Wir spielen dominant, wir sind hungrig, wir sind auf einem guten Weg. Die Stimmung in der Kabine ist gerade so gut, mit viel Musik. Das ist ein Moment zum Genießen, ein besonderer Moment“, sagte Tuchel, der während seiner Amtszeit häufig kritisiert worden war – zuletzt wegen der Nicht-Berücksichtigung von Jude Bellingham und Phil Foden. Doch nun löste er mit dem Mutterland des Fußballs als erstes europäisches Team das Ticket für die Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko.

Sonderlob von Tuchel für Torjäger Kane

Ein besonderes Lob hatte Tuchel für Kapitän Harry Kane übrig, der in Riga erst per Linksschuss (44.) und dann per Foulelfmeter (45.+3) seine Länderspieltore Nummer 75 und 76 erzielte. Von allen Torjägern seiner Trainerkarriere stehe der Bayern-Stürmer „ganz oben auf der Liste. Er ist in einer Topform, körperlich und mental“, sagte Tuchel.

Auch Kane zeigte sich erleichtert über Englands achte WM-Teilnahme in Folge. Der 32-Jährige nannte die Qualifikation bei noch zwei ausstehenden Spielen eine „großartige Leistung“. Auf die Frage nach der Unterstützung der mitgereisten Fans fügte Kane an: „Sie waren heute einfach großartig“.

2500 Fans waren mit nach Riga gereist und unterstützten ihr Team lautstark. Tuchel hatte zuletzt das Heim-Publikum in Wembley als zu leise kritisiert, nun hatte auch er nur Lob übrig – und einen erhobenen Daumen. (sid)