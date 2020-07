Nach Aufstiegs-Party: Anzeige gegen Zweitliga-Meister Arminia Bielefeld

Die Feierlichkeiten nach dem Bundesliga-Aufstieg von Arminia Bielefeld mit bis zu 3000 Fans vor der SchücoArena und in der Innenstadt am Sonntag haben für den ZweitligaMeister möglicherweise noch ein Nachspiel. Am Dienstag ging beim Ordnungsamt der Stadt Bielefeld eine Anzeige ein.

Das „Westfalen-Blatt“ berichtet, dass der Grund das Verstoßen gegen Corona-Bestimmungen sei. Schon nach Spielende hatte sich die Mannschaft den Fans vor den Stadiontoren gezeigt.

Arminia Bielefeld: Verstoß gegen Corona-Auflagen

Anschließend seien Spieler entgegen der Absprachen zum Feiern ins Stadtzentrum gefahren. Dort wurden sie ebenfalls von vielen Anhängern erwartet. Wie die Polizei erklärte, habe man mit Unterstützung von Einsatzhundertschaften verhindern können, dass die Spieler das Stadion durch die Menschenmenge verlassen hätten.

Arminia Bielefeld: Spieler mit Einsicht

Der Klub hatte sich bereits am Dienstag in einer Stellungnahme bei Bürgern, Verwaltung, Behörden und Sicherheitspartnern entschuldigt. „Trotz aller Freude über den großen sportlichen Erfolg hätte es in keinem Fall passieren dürfen, zumal der DSC Arminia Bielefeld selbst im Vorfeld des letzten Spieltags öffentlich dazu aufgerufen hatte, sich entsprechend der gültigen Corona-Regelungen zu verhalten“, hieß es in der Mitteilung.

Zu einer Anzeige wollte sich am Mittwoch bei der Arminia niemand äußern. Auch die Stadt Bielefeld verwies auf die zunächst anstehenden Prüfungen und Untersuchungen, ehe man über Konsequenzen sprechen könne. (nis)