Nach Absturz: Düsseldorf feuert Mislintat – neuer Boss bereits gefunden

Nach dem Absturz in die 3. Liga gehen Fortuna Düsseldorf und Sportvorstand Sven Mislintat getrennte Wege. Das teilte der Traditionsverein am Dienstag mit. Als Nachfolger von Mislintat, der erst im Dezember in Düsseldorf die Stelle von Klaus Allofs angetreten hatte, übernimmt Samir Arabi. Der 47-Jährige hatte zwischen 2011 und 2023 bei Arminia Bielefeld gearbeitet und dort zuletzt die Rolle des Sport-Geschäftsführers ausgeübt.

„Im Rahmen der internen und gemeinsamen Analyse wurde deutlich, dass es in den strategischen Ausrichtungen unterschiedliche Vorstellungen gibt“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Björn Borgerding über die Entscheidung zu Mislintat: „Deswegen haben wir gemeinsam beschlossen, den Weg zu beenden und eine einvernehmliche Trennung erzielt.“

Unterschiedliche Vorstellung über Fortunas Zukunft

„Fortuna war und ist für mich eine Herzensangelegenheit. Aber wie das manchmal im Leben so ist, entwickeln sich die Dinge anders, als sich das alle gewünscht hätten“, sagte Mislintat: „Der Abstieg und seine Auswirkungen haben uns alle brutal getroffen. Das haben wir in den letzten Tagen intern aufgearbeitet und auch darüber diskutiert, welche Schlüsse wir daraus ziehen müssen.“

Dabei habe man „festgestellt, dass wir unterschiedliche Auffassungen über die zukünftige Ausrichtung des Klubs haben. Das kann passieren – aber dann sollte man im Sinne des Vereins offen diskutieren, ob diese Konstellation wirklich die beste für die Fortuna ist“, sagte der frühere Dortmunder und Stuttgarter Funktionär: „Das haben wir getan, ganz ohne persönliche Befindlichkeiten.“

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Auf Arabi wartet in Düsseldorf ein schweres Projekt, nach dem Abstieg besitzen nur noch zehn Spieler einen Vertrag für Liga drei. „Fortuna Düsseldorf ist trotz der aktuellen Situation ein besonderer Verein mit viel Leidenschaft und großartigen Fans. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mir sehr schnell gezeigt, dass hier absolute Klarheit darüber herrscht, welchen Weg der Verein jetzt gehen muss“, sagte Arabi, der am Freitag offiziell vorgestellt wird: „Die Aufgabe ist anspruchsvoll, daher geht es jetzt darum, schnell die richtigen Entscheidungen zu treffen.“ (sid)