Nach Abschied in Rom: Neuer Job für Mats Hummels

Der ehemalige Nationalspieler Mats Hummels hat kurz nach seinem Karriereende eine neue Aufgabe im Fußball gefunden. Der Weltmeister von 2014 stößt ab der kommenden Saison zum Experten-Team von Prime Video bei den Champions-League-Übertragungen an Dienstagabenden. Das berichtete die Bild-Zeitung am Mittwoch.

„Ich habe ja schon in meiner Doku angekündigt, dass die Rolle als TV-Experte vermutlich mein erster beruflicher Schritt nach meiner aktiven Karriere sein wird“, wird Hummels in dem Bericht zitiert. „Da passt Prime Video für mich perfekt. Dienstagabend, Topspiel der Champions League, dazu in einer Expertenrunde, auf die ich richtig Lust habe.“

Hummels an der Seite von Samer und Kramer

Der 36-Jährige ergänzt das bestehende Experten-Team mit Matthias Sammer, Christoph Kramer, Tabea Kemme und Josephine Henning. Die Runde wird um wechselnde Gäste ergänzt. Zudem wird der bisherige Kommentator Jonas Friedrich die Rolle des Moderatoren von Alex Schlüter, der zur ARD wechselt, übernehmen.

Hummels hatte mit Ende der Saison seine aktive Laufbahn beendet. Zuletzt spielte er bei der AS Rom. In der Champions League kam er für den FC Bayern und Borussia Dortmund auf 90 Einsätze – darunter war auch das Finale im Vorjahr, das die Dortmunder in London gegen Real Madrid verloren. Auch Hummels‘ Bruder Jonas arbeitet beim Fernsehen, der ehemalige Drittliga-Profi ist unter anderem für DAZN im Einsatz.

Prime Video besitzt das Erstwahlrecht für das Topspiel der Königsklasse am Dienstagabend. Insgesamt zeigt der Streamingdienst 17 Partien pro Saison. (sid)