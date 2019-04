Nach 67-Sekunden-Aufholjagd: Umstrittener Elfmeter zerstört Werders Pokal-Wunder

Bremen -

Was für ein Pokalabend im Weser-Stadion! Innerhalb von 67 Sekunden kämpft sich Werder Bremen durch zwei Tore nach 0:2-Rückstand wieder ran und gibt durch ein unnötiges, aber auch äußerst umstrittenes Foulspiel wieder alles aus der Hand. Lewandowski verwandelt den fälligen Strafstoß sicher und stellt den Spielverlauf damit einmal mehr auf den Kopf.

Damit kommt es am 25. Mai im Berliner Olympiastadion zum Finale gegen RB Leipzig. Für die Bayern geht es dann um Pokalsieg Nummer 19, für Trainer Niko Kovac nach dem Triumph im vergangenen Jahr mit Eintracht Frankfurt um die erfolgreiche „Titelverteidigung“ in seinem Lieblingswettbewerb. Er ist zum dritten Mal hintereinander in Berlin dabei.

Robert Lewandowski und Thomas Müller treffen im DFB-Pokal-Halbfinale

Robert Lewandowski (36.) und Thomas Müller (63.) trafen für den Bundesliga-Tabellenführer zunächst zur vermeintlich beruhigenden Führung. Doch Yuya Osako (74.) und Milot Rashica (75.) glichen binnen einer Minute aus. Die Bremer Hoffnung auf einen Pokal-Coup währte indes nicht lange: Torjäger Lewandowski sorgte mit einem fragwürdigen Foulelfmeter (80.) für den Sieg der Münchner, die nach dem frühen Aus in der Champions League nun alle Trümpfe für das nationale Titel-Doppel aus Pokal und Meisterschaft in der Hand halten.

Heiß diskutiert wurde nach Schlusspfiff der Strafstoß zehn Minuten vor Ende. „Für mich war das aus dem Spiel heraus absolut ein Elfmeter. Durch den Videobeweis bekommt der Schiedsrichter ja mit, ob es elfmeterwürdig ist. Kingsley ist keiner, der sich fallen lässt. Das sehe ich jetzt nicht nur durch die Bayern-Brille. Ich kann verstehen, dass die Bremer das nicht wahrhaben wollen“, sagte Müller nach der Partie. Coman war nach einem Schubser von Theodor Gebre Selassie zu Fall gekommen.

Werder-Stürmer Max Kruse sah das anders: „Das ist lächerlich. Wenn das ein Elfmeter ist... Wozu haben wir den Videobeweis? Wenn er das nicht sieht, können wir ihn wieder abschaffen.“

Niko Kovac sieht ein heißes Spiel

Kovac hatte vor der Partie einen heißen Tanz prophezeit. Ganz Bremen sei „total elektrisiert, sie werden absolut euphorisch ins Spiel gehen.“ Der Bayern-Coach sollte Recht behalten.

Spielfreudig, laufstark, griffig in den Zweikämpfen: Die Grün-Weißen präsentierten sich gut 100 Stunden nach der knappen Niederlage im Ligaspiel (0:1 in München) von Beginn an voll auf der Höhe und boten den Bayern mit ihrer forschen Spielweise Paroli.

Werder Bremens Pressing macht Bayern München Probleme

Das permanente Pressing oft schon am gegnerischen Strafraum setzte den Gästen zu - und sorgte immer wieder für Bremer Ballgewinne. Vor allem das Mitwirken von Kapitän Max Kruse, der erst kurz vor dem Anpfiff trotz Pferdekuss im Oberschenkel grünes Licht gab, tat dem Werder-Spiel gut. Im Abschluss zielten Bremens Top-Torjäger (8. und 45.) und Davy Klaassen (23.) aber zu ungenau.

Thomas Müller und Kingsley Coman als Unruheherd

Und die Bayern? Die zeigten sich hinten zwar nicht immer sattelfest, ließen ihre Extraklasse in der Offensive aber immer wieder aufblitzen und hatten die klareren Aktionen in Richtung Tor. Vor allem der umtriebige Müller und der pfeilschnelle Kingsley Coman sorgten mit ihren Aktionen für permanente Gefahr.

Erst verfehlte Müller das Bremer Tor per Hacke um Zentimeter (10.), nach einer Viertelstunde verhinderte nur das Knie von Werder-Verteidiger Niklas Moisander einen Treffer des Ex-Nationalspielers. Für die Bayern-Führung sorgte dann einmal mehr Lewandowski. Nach langer Flanke von Jerome Boateng und anschließender Kopfball-Bogenlampe von Müller schaltete der Torjäger am schnellsten und staubte unbedrängt ab.

Theodor Gebre Selassie verursacht schmeichelhaften Elfmeter

Doch Bremen ließ sich auch durch den Rückstand nicht beirren - und marschierte auch im zweiten Durchgang weiter mutig nach vorn. Lohn war der Doppelschlag von Osako und Rashica binnen einer Minute.

Dann schubste Theodor Gebre Selassie jedoch Coman leicht - und Lewandowski entschied das Spiel vom Punkt.

SV Werder Bremens Mannschaftsbus von tausenden Fans empfangen

An der Unterstützung der Fans mangelte es jedenfalls schon vor der Partie nicht. Der Mannschaftsbus des SV Werder Bremen musste sich vor dem Halbfinalspiel im Schritttempo den Weg durch die Massen bahnen. Tausende Werder-Fans empfingen ihre Stars im Bus vor dem Weserstadion, schwenkten grün-weiße Fahnen und brannten (freilich außerhalb des Stadions) Pyrotechnik in den Werder-Farben grün und weiß ab. Gänsehaut-Atmosphäre pur bei Spielern und Fans!

Profis von Werder Bremen beeindruckt von der Unterstützung

Die Profis im Bus waren nämlich ebenso beeindruckt wie Trainer Florian Kohfeldt oder Werder-Boss Marco Bode. „Die Spieler haben diesen Empfang des Busses sehr positiv aufgenommen", verriet Trainer Kohfeldt vor dem Spiel.

Der Werder-Bus im grün-weißen Nebel: die Fans ließen es sich nicht nehmen, ihre Mannschaft gebührend zu empfangen. dpa Foto:

„Es ist schon ein sehr besonderer Abend. das konnte man schon beim Empfang des Busses sehen", sagte Werder-Boss Marco Bode, der sich als Glücksbringer ein Sonder-Trikot vom 120-jährigen Vereinsjubiläum des SV Werder übergestreift hatte, vor der Partie.

Im Stadion ging's weiter. Die Fans motivierten ihre Stars mit einer besonderen Choreographie und sorgten so für einen unvergessenen Pokalabend – aus ihrer Sicht leider mit dem schlechteren Ende für Werder.

Kaum zu sehen: Der Mannschaftsbus bahnt sich langsam einen Weg durch die Fan-Massen. imago images / Nordphoto Foto:

(sid/krä/uf)