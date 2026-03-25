492 Tage Wartezeit! DFB-Star ist nach „sehr schwieriger Zeit“ zurück

DFB-Rückkehrer Kai Havertz fühlt sich, als wäre er nach einer langen Reise wieder zu Hause.

„Ich habe die Jungs vermisst. Für die Nationalmannschaft aufzulaufen, die Hymne zu singen, es ist etwas ganz Besonderes“, sagte Havertz am Mittwoch in Herzogenaurach. Aber auch: „Es war eine sehr schwierige Zeit.“

Nach 492 Tagen hatte der Arsenal-Profi am Vormittag endlich wieder mit der Nationalmannschaft trainiert. Wegen seiner Verletzungen absolvierte er seit November 2024 kein Länderspiel mehr.

Kai Havertz fühlt sich nach langer Pause wieder topfit

Jetzt fühle er sich aber „sehr, sehr gut. Man merkt natürlich, dass man ein Jahr raus ist. Ich bin topfit.“ Allerdings betonte er: „Brauche ich noch das eine oder andere Spiel von Beginn an, um auf 100 Prozent zu kommen.“

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Die Chance wird er am Freitag (20.45 Uhr/RTL) gegen die Schweiz in Basel höchstwahrscheinlich bekommen. Wo genau, das ist ihm eigentlich egal. „Ich sehe mich vor allem auf dem Platz“, sagte er. „Bei den Positionen bin ich flexibel.“ Ein Rollengespräch mit Bundestrainer Julian Nagelsmann habe noch nicht stattgefunden.

Angesprochen auf Gerüchte, dass er aufgrund seiner Verletzungshistorie womöglich bei Arsenal als Wechselkandidat gehandelt wird, beantwortete Havertz mit Selbstbewusstsein. Er habe davon noch nicht gehört, außerdem fühle er sich „pudelwohl“ bei den Gunners „und ich glaube, da sind auch alle zufrieden und happy mit mir“. (sid/dj)