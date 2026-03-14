Nach 14 Jahren: Bundesliga-Star Popp verlässt Wolfsburg – und heizt Gerüchte an

Alexandra Popp wird den VfL Wolfsburg im Sommer nach 14 Jahren verlassen. Sie werde ihren auslaufenden Vertrag mit dem Volkswagen-Klub nach dem Ende dieser Saison nicht verlängern, teilte der VfL am Samstag bei X mit.

„Nach 14 Jahren im grün-weißen Trikot endet ein besonderes Kapitel“, heißt es dort. Die 34-Jährige spielt seit 2012 für Wolfsburg und gewann mit dem VfL zweimal die Champions League, siebenmal den deutschen Meistertitel und elfmal den DFB-Pokal.

Nach 14 Jahren im grün-weißen Trikot endet im Sommer ein besonderes Kapitel: Alexandra Popp wird ihren zum Saisonende auslaufenden Vertrag beim VfL Wolfsburg nicht verlängern. ??



Danke für 14 unvergessliche Jahre, Alex. ?



Jetzt wollen wir die letzten Monate gemeinsam… pic.twitter.com/FgfHV0RJWf — VfL Wolfsburg Frauen (@VfL_Frauen) March 14, 2026

Unklar ist, noch, wie es nun weitergeht: Erst kürzlich hatte Popp in einem Podcast des Deutschen Fußballmuseums (Dortmund) über ihre Optionen gesagt: „Erstens beim VfL Wolfsburg verlängern, zweitens zum BVB wechseln, drittens ins Ausland gehen, viertens aufhören.“

Popp könnte BVB beim Bundesliga-Durchmarsch helfen

Nach Medienspekulationen könnte die dreimalige deutsche „Fußballerin des Jahres“ und ehemalige Kapitänin der Nationalmannschaft, die 2016 mit der DFB-Auswahl Olympiasiegerin wurde, tatsächlich dem Wolfsburger Sportdirektor Ralf Kellermann zum Drittligisten Borussia Dortmund folgen. Popp ist in Witten bei Dortmund geboren und seit ihrer Kindheit BVB-Fan.

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Der BVB hatte am Donnerstag bekanntgegeben, dass der 57-Jährige, einer der erfolgreichsten Trainer und Manager im Frauenfußball, bei dem Revierklub einen ab dem Sommer gültigen Vertrag bis Juni 2029 unterschrieben hat. Ziel der BVB-Frauen, in der Regionalliga West derzeit Zweiter hinter dem 1. FC Köln II, ist der Durchmarsch in die Bundesliga. Zudem ist Dortmund relevanter Spielort bei der Europameisterschaft der Frauen 2029 in Deutschland. (dpa/lam)