Nach zwölf Jahren: Energie Cottbus feiert Zweitliga-Comeback!

Energie Cottbus ist nach zwölf Jahren wieder in die 2. Bundesliga zurückgekehrt. Durch ein 1:0 bei Jahn Regensburg machte die Mannschaft von Claus-Dieter Wollitz am 38. Spieltag den Aufstieg perfekt. 2014 war Energie letztmals aus der 2. Liga abgestiegen, von 2016 bis 2018 sowie von 2019 bis 2024 hatte Cottbus sogar in der viertklassigen Regionalliga gespielt.

In Regensburg brachte Jannis Boziaris (28.) die Cottbuser im ersten Durchgang mit einem sehenswerten Fernschuss auf Kurs Richtung 2. Liga. Torhüter Marius Funk parierte in der Nachspielzeit einen Foulelfmeter des Regensburgers Florian Dietz. Vor Cottbus hatte sich bereits der VfL Osnabrück den Aufstieg gesichert.

Neben Energie Cottbus und VfL Osnabrück: Auch Essen kann noch aufsteigen

Den Relegationsrang drei holte sich derweil Rot-Weiss Essen durch ein 3:2 (2:2) beim bereits zuvor feststehenden Absteiger SSV Ulm. Ben Hüning erzielte den Siegtreffer der Gäste in der Nachspielzeit. Essen spielt am 22. und 26. Mai gegen den Drittletzten der 2. Liga.

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Essen zog durch den Sieg noch am MSV Duisburg vorbei. Der Aufsteiger musste sich mit einem 1:1 (0:0) gegen Viktoria Köln begnügen. Drittliga-Meister Osnabrück gewann zum Abschluss beim VfB Stuttgart II mit 4:3 (2:0). (sid/tb)