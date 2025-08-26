„Mutlos” und „desaströs”: Red-Bull-Boss geht auf Leipzig-Stars los

Die 0:6-Klatsche gegen Bayern München zum Bundesliga-Auftakt hat bei RB Leipzig deutliche Spuren hinterlassen. Dass „wir so einen mutlosen, desaströsen Auftritt hingelegt haben, war natürlich für uns alle schockierend. Und klar gilt es diesen jetzt aufzuarbeiten”, sagte Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff am Montag in Hamburg am Rande des Sport-Bild-Awards: „Das war der erste Spieltag und nicht der letzte Spieltag. Dennoch gab es sicherlich viel Redebedarf.”

Am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Heidenheim erwartet Mintzlaff von der Mannschaft des neuen Trainers Ole Werner nun ein anderes Gesicht. „Ein schlechteres Gesicht, als das, was wir in München präsentiert haben – das erwarte ich sicherlich nicht. Aber klar, wir brauchen jetzt auch eine Reaktion und nicht nur am zweiten Spieltag, sondern auch grundsätzlich”, sagte der Manager: „Wir haben uns viel vorgenommen und dass das natürlich ein harter Dämpfer war, das ist klar. Aber auch das passiert im Sport, und jetzt heißt es natürlich, die richtigen Schlüsse zu ziehen und dann natürlich einen anderen Auftritt an den Tag zu legen.”

Zukunft von Xavi Simons offen

Ob Offensivstar Xavi Simons in Leipzig bleibt, ließ Mintzlaff derweil offen. Der 22 Jahre alte Niederländer wird vom FC Chelsea umworben, es gebe „sicherlich Gespräche und auch Interessenten natürlich”, sagte Mintzlaff: „Aber es muss für alle Seiten passen. Und wenn das passiert, dann könnte es schon noch sein, dass es einen Abgang gibt. Und wenn es nicht passiert, dann ist Xavi Simons Spieler von RB Leipzig in dieser Saison.”

Das Transferfenster in der Bundesliga schließt nächste Woche. (dpa/pmk)