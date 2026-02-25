„Musste nicht lange überlegen“: Ex-HSV-Trainer Walter begründet Kiel-Rückkehr

Tim Walter hat keine Zeit zu verlieren. Am Tag nach seiner Verpflichtung als neuer Coach des abstiegsbedrohten Zweitligisten Holstein Kiel bat der 50-Jährige sein Team bereits um 11 Uhr zur ersten Trainingseinheit. Schon am Nachmittag steht dann die zweite Session an, um die Kieler Mannschaft auf das schwierige Duell gegen die SV Elversberg am Samstag (13.00 Uhr/Sky) vorzubereiten.

„Als mich die Anfrage erreicht hat, hier erneut als Trainer tätig zu sein, musste ich nicht lange überlegen. Ich habe Kiel viel zu verdanken, hier meine erste Chance im Profifußball bekommen“, wurde Walter in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert. Der einstige Trainer des Hamburger SV, der bereits in der Saison 2018/19 bei den Kielern an der Seitenlinie gestanden hatte, freue sich „auf die Arbeit mit der Mannschaft“. Er sei „davon überzeugt, dass wir gemeinsam erfolgreich sein und die Ziele des Vereins erreichen können“.

Der Nachfolger des langjährigen Erfolgstrainers Marcel Rapp will mit Holstein, das zuletzt fünfmal in Serie verloren hat, den Umschwung schaffen. Die „sehr guten Gespräche mit den Verantwortlichen“ hätten ihn überzeugt, in den hohen Norden zurückzukehren, sagte Walter, während sich auch Sport-Geschäftsführer Olaf Rebbe zuversichtlich gibt. „Tim ist in der Lage, unserer Mannschaft für die entscheidende Phase der Saison noch einmal einen wichtigen Impuls zu geben. Mit seiner Erfahrung, seiner Qualität und seiner Persönlichkeit wird er sowohl auf als auch neben dem Platz Akzente setzen“, sagte Rebbe. (sid)