mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Hans-Joachim Watzke am Mikro

Hans-Joachim Watzke fordert härtere Konsequenzen, wenn sich Klubs nicht an die Finanzvorschriften der UEFA halten. Foto: IMAGO / Noah Wedel

„Muss sportliche Sanktionen geben“ : Watzke fordert Punktabzug

kommentar icon
arrow down

Hans-Joachim Watzke fordert harte Strafen für Klubs, die sich nicht an die Finanzvorgaben der Europäischen Fußball-Union (UEFA) halten. „Es muss glasklare sportliche Sanktionen geben. Wegen einer Geldstrafe machen sich die entsprechenden Vereine eher nicht verrückt“, sagte der Ligapräsident beim Neujahrsempfang der Deutschen Fußball Liga (DFL) in Frankfurt/Main: „Wir müssen zu einem automatischen Punktabzug kommen.

Die UEFA schreibt vor, dass höchstens 70 Prozent des Umsatzes eines Klubs in die Mannschaft gesteckt werden darf. „Das ist der richtige Schritt der UEFA, das reicht aber noch nicht“, sagte Watzke, der im UEFA-Exekutivkomitee Watzke sitzt: „Niemand kann mir erzählen, dass man ökonomisch erfolgreich arbeiten kann, wenn man 70 Prozent ins Personal steckt. Ich hoffe, da wird nachjustiert.“

Das könnte Sie auch interessieren: „Kollege ist noch nicht lange dabei“: Watzke und Neuendorf attackieren St. Pauli-Boss

Die Bundesliga werde laut Watzke „immer ein internationaler Vorreiter sein, wenn da weiter nachgeschärft wird, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen“. Der Fußball müsse nach Ansicht Watzkes mit dem „höher, schneller, weiter“ aufhören: „Ich bin ein Anhänger der Gehaltsobergrenze. Das muss aber auch juristisch Hand und Fuß haben. Wir müssen in die Richtung weiterdenken, das ist elementar wichtig.“ (sid/hmg)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test