„Muss ich mir immer anhören“: Union-Coach Baumgart wird vor BVB-Duell deutlich

Union Berlins Trainer Steffen Baumgart kann mit der Kritik am kommenden Gegner Borussia Dortmund wenig anfangen.

„Wenn ich Dortmund als gegnerischer Trainer bewerten darf, bewerte ich die Ergebnisse, die Leistung, Platz zwei, die zweitbeste Abwehr der Liga und eine absolut starke Offensive. Ich muss mir immer anhören, was sie alles nicht können. Das finde ich schon schwierig, wenn sich ein gegnerischer Kollege schon für Siege rechtfertigen muss“, sagte Baumgart am Donnerstag.

Die Dortmunder, die am Samstag (18.30 Uhr/Sky) in der Alten Försterei antreten, seien „mit eine der besten Mannschaften“, die auf Union zukommt, so Baumgart. Dennoch hatte das Team von Trainer Niko Kovac nach dem 0:2 in der Champions League am Dienstag bei Tottenham Hotspur harsche Kritik einstecken müssen. Gerade in der ersten Halbzeit hatte der BVB weit unter seinen Möglichkeiten gespielt und absolute Grundtugenden vermissen lassen.

Baumgart: „Die Bilanz würde ich gerne verändern“

„Um auf das Champions-League-Spiel einzugehen: Das eine ist Tottenham, das andere ist Union Berlin. Da treffen ganz andere Philosophien aufeinander. Ich bin mir sicher, dass wir anders spielen als ein Champions-League-Gegner“, so der Union-Coach weiter. Der BVB ist seit elf Ligaspielen ungeschlagen und liegt mit elf Punkten Rückstand auf Bayern München auf Tabellenplatz zwei. Union hat die vergangenen fünf Partien nicht verloren, kam zuletzt jedoch dreimal in Serie nur zu einem Remis.

Unions Heimbilanz gegen den BVB seit dem Bundesliga-Aufstieg 2019 ist derweil durchaus positiv. Von sechs Spielen gewannen die Köpenicker vier. Große Bedeutung wollte Baumgart dem jedoch nicht beimessen: „Gleichzeitig können wir auch davon reden, dass wir regelmäßig in Dortmund den Arsch voll kriegen. Die Bilanz würde ich vielleicht gerne verändern. Grundsätzlich ist es so, dass wir eine gewisse Heimstärke haben. Trotzdem wissen wir um die Qualität der Gegner.“ (sid/hmg)