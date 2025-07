Musiala ist sein Idol: Hamburger Talent Jamal (12) zaubert bei der Skillers Academy

Die Skillers Academy bietet jungen, talentierten Fußballerinnen und Fußballern eine reichweitenstarke Plattform, um sie bei der Verwirklichung ihres Traums vom Profifußball zu unterstützen. Die MOPO verloste ein Ticket für das Elite Camp der Akademie in der vergangenen Woche in Hamburg. Der glückliche Gewinner: Jamal Strauß (12), der bei der Jury nachhaltigen Eindruck hinterließ.

Mit ihren Elite Camps ist die Academy regelmäßig in verschiedenen deutschen Großstädten präsent. Das Format bietet jungen Talenten ein erste Möglichkeit, mit ihren Fähigkeiten auf sich aufmerksam zu machen und sich für weiterführende Formate der Academy zu empfehlen. Die Besten der Besten erhalten am Ende die Chance, sich vor den Augen von Bundesliga-Scouts oder NLZ-Leitern zu beweisen.

MOPO-Talent Jamal Strauß überzeugt in der Skillers Academy

MOPO-Talent Strauß nutzte das Elite Camp für mächtig Eigenwerbung: „Er überzeugte durch seine starke Ballkontrolle, eine ausgeprägte Technik sowie eine hervorragende Übersicht auf dem Feld. Zudem bringt er Tempo mit und weiß sich mit dem Ball dynamisch und sicher zu bewegen“, schwärmte Skillers-Mitbegründer Gregor von Westphalen gegenüber der MOPO. Vor allem sein „Dribbling auf engem Raum“ habe Strauß im Vergleich zu den anderen Teilnehmern hervorgehoben. Wenig verwunderlich, dass der Jugendspieler des USC Paloma Vornamensvetter Jamal Musiala als sein Idol angibt: Der Bayern-Star besticht in der Bundesliga regelmäßig mit ähnlichen Stärken.

Gleichzeitig sei mit Strauß auch gezielt an dessen Defiziten gearbeitet worden, das Offensivtalent selbst freute sich über Verbesserungen seines Stellungsspiels beim Schusstraining und im mentalen Bereich: „Die Tipps der Trainer waren sehr hilfreich, die kann ich für die kommende Saison gut gebrauchen.“

MOPO-Talent Jamal Strauß (l.) mit Skillers-Mitbegründer Gregor von Westphalen. WITTERS MOPO-Talent Jamal Strauß (l.) mit Skillers-Mitbegründer Gregor von Westphalen.

Entsprechend positiv fällt auf beiden Seiten das Fazit des Camps aus: „Es war eine tolle Erfahrung, Teil davon zu sein. Die Organisation, die Trainer und das ganze Umfeld waren super. Ich habe mich richtig wohl gefühlt und konnte viel mitnehmen“, freute sich Strauß, der davon überzeugt ist, auch in der Zukunft von der Teilnahme profitieren zu können: „Ich nehme ganz viel Motivation mit! Skillers hat mir gezeigt, dass ich schon viel kann, aber noch viel mehr möglich ist, wenn ich weiter hart arbeite. Ich kann das Camp jedem nur empfehlen, der viel lernen will und sich weiterentwickeln will. Ich bin dem Skillers Team für den Support unglaublich dankbar.“

Und auch die Skillers Academy behält den Angreifer „weiterhin im Blickfeld“, so von Westphalen: „Die Verantwortlichen beobachten seine Entwicklung genau und sind überzeugt, dass er in naher Zukunft eine Einladung zu weiteren Formaten erhalten wird.“