Noch in diesem Jahr? Eberl spricht über Rückkehr von Musiala

Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala könnte nach seinem Wadenbeinbruch in diesem Jahr noch zu Kurzeinsätzen beim FC Bayern kommen. Das ließ Sportvorstand Max Eberl am Rande des Bundesliga-Spiels gegen Bayer Leverkusen durchblicken.

„Wir denken, dass er im Dezember wieder mit der Mannschaft dabei sein kann. Dass er vielleicht schon ein paar Minuten schnuppern kann, so dass er dann im Januar wieder 100 Prozent dabei ist“, sagte Eberl bei Sky.

Das könnte Sie auch interessieren: Klartext nach St. Pauli-Klatsche: „So wie heute nichts in dieser Liga zu suchen“

Musiala hatte im Sommer bei der Club-WM in den USA im Spiel gegen Paris Saint-Germain eine Sprunggelenksluxation mit dem Bruch des Wadenbeins erlitten. Zuletzt war er auf den Platz zurückgekehrt und absolvierte Laufeinheiten auf dem Rasen. (sid/fwe)