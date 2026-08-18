Erneuter Schreckmoment um Jamal Musiala: Nur drei Tage nach einem Kollaps kehrte der 23-Jährige beim Testspiel des FC Bayern bei Zweitligist 1. FC Heidenheim am Dienstag auf den Platz zurück – doch nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung (61.) brach der Jungstar erneut zusammen. Die Ärzte eilten auf das Spielfeld, Musiala wurde von seinen Kollegen abgeschirmt. Nach kurzer Behandlung verließ der Nationalspieler zusammen mit den Medizinern den Platz in Richtung Kabine. Er wirkte benommen. Bereits am Samstag hatte Musiala gegen RB Leipzig (3:1) einen Schwächeanfall erlitten.

Das 4:2 (1:2) des Rekordmeisters bei der Generalprobe für den Franz-Beckenbauer-Supercup am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) bei Vizemeister Borussia Dortmund geriet dadurch zur Nebensache. Dabei gab es in Heidenheim durchaus auch gute Nachrichten für die Münchner. So feierten die Superstars Harry Kane, Michael Olise und Dayot Upamecano nur einen Tag nach ihrem Trainingseinstieg ihr Blitz-Comeback.

Kane, Olise und Upamecano mit Blitz-Rückkehr

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Trainer Vincent Kompany hatte schon vor dem Test am Dienstag beim Bundesliga-Absteiger angedeutet, dass er trotz der sehr kurzen Vorbereitung mit Kane, Olise und Upamecano auch im Prestigeduell beim BVB plant. „Sie sind im Training schon sehr scharf. Wenn sie das auch am Samstag bringen, sind wir weiter als gedacht“, sagte er bei Bayern TV. Das Trio hatte nach der WM länger Urlaub erhalten.

In Heidenheim war Kompany wichtig, „dass einige Jungs noch einige Sprintmeter bekommen“. So kamen unter anderem auch WM-Star Ismael Saibari, Nathaniel Brown, Alphonso Davies und Luis Díaz zu weiteren wichtigen Einsatzminuten, um für den Supercup und den Ligastart am 28. August gegen den VfB Stuttgart fit zu sein. Lennart Karl und Serge Gnabry fehlten in Heidenheim weiterhin. Auch Konrad Laimer, Manuel Neuer und Joshua Kimmich standen nicht im Kader.

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Bayern-Talente zeigen sich, Heidenheim Sonntag im Pokal gefordert

Für die Bayern, bei denen etliche Talente zum Einsatz kamen, trafen Felipe Chávez (25.) mit einem sehenswerten Freistoß, Arijon Ibrahimovic (47.) per Foulelfmeter, Díaz (78.) und Brown (83.). Yannik Wagner (5.) und Julian Niehues (44.) erzielten die Tore für den FCH. Heidenheim hat in der 2. Liga schon zwei Spiele absolviert. Am Sonntag steht im DFB-Pokal die Partie bei Regionalligist Jeddeloh an. (sid)