Neben Thomas Müller wechselten nun auch Stars wie Lewandowski, Griezmann und Casemiro in Teams der MLS. Sorgen sie für den benötigten Aufschwung in Amerika und Kanada?

Thomas Müller war ganz in seinem Element. Geschützt vor der sengenden Hitze Charlottes saß er auf einer Bank unter einem Pavillon am Trainingsplatz und redete über Fußball. Empfänger von Radio Müller war der frühere Bundesliga-Profi Heung-Min Son. „Spielst du ihn auf außen, kommt er näher“, war auf dem von der Major League Soccer (MLS) veröffentlichten Video zu hören. Das Duo soll im All-Star Game auch auf dem Rasen eine wichtige Rolle spielen – und damit die kräftig investierende MLS weiter voranbringen.

Die Show um „Schlüsselspieler“ Müller (36) von den Vancouver Whitecaps und Son (34) von Los Angeles FC kommt zu einem günstigen Zeitpunkt. Wenn am Mittwochabend (Ortszeit) das Prestigeduell mit den Profis der mexikanischen Liga MX in Charlotte stattfindet, liegt das WM-Finale gerade mal anderthalb Wochen zurück. Die Euphorie soll genutzt werden.

MLS will WM-Hype mitnehmen

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„Direkt vor dem WM-Finale haben wir die ehrgeizigste und umfangreichste Marketing-Kampagne in der Geschichte der MLS gestartet“ MLS-Vizepräsident, Dan Courtemanche

Knapp 15 Millionen US-Dollar soll die Liga mit ihren 30 Teams investiert haben, um darauf aufmerksam zu machen, dass große Superstars auch weiter in den Stadien zu bestaunen sind.

Bayern-Legende Müller hatte als TV-Experte bei dem Turnier nur neben dem Rasen gestanden, Son Südkorea immerhin als Kapitän aufs Feld geführt. Doch während Zugpferd Lionel Messi (39) mit Argentinien bei der WM noch lieferte, gehören die Heldentaten der meisten MLS-Stars der Vergangenheit an.

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Berühmte Liga-Neuzugänge mit großen Karrieren

Wie The Athletic zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs vom Wochenende schrieb, hafte der MLS auch weiterhin „ihr altbackener Ruf als ‘retirement league‘“ an. Liga-Neuzugänge wie Robert Lewandowski (37), Antoine Griezmann (35) oder Casemiro (34) sind Wasser auf die Mühlen derjenigen, die einen Wechsel über den Teich mit dem Ausplätschern großer Karrieren verbinden.

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Aber: „Würdest du es vorziehen, nicht diese drei Giganten des Weltfußballs in Amerika zu sehen?“, fragte The Athletic. Bei dem Heimturnier hatten sich die Amerikaner hinter dem US-Team versammelt, auch wenn dem die großen Stars fehlten. Mehr als 60 Millionen sahen das Achtelfinal-Aus gegen Belgien - Rekord im TV.

Fußballinteresse in Amerika steigt

Überhaupt, so bilanziert Sportmanagement-Professor Rick Burton, steigt das nationale Interesse an Fußball. Burton von der New Yorker Syracuse University rechnet vor, dass 18 der 50 weltweit wertvollsten Klubs der MLS angehören. Auch deshalb sei die MLS gar die „zweitgrößte Fußballliga der Welt“, sagt er gegenüber dem Deutschlandfunk. Noch befindet sich die MLS im Ranking der qualitativ besten Ligen auf Rang zehn. Und anders als bei der WM waren die US-Stadien beim Ligabetrieb bisher längst nicht ausverkauft.

Europäische Puristen dürften angesichts von Professor Burtons Zahlen nur müde lächeln. Erst recht, wenn ausgerechnet Raumdeuter Müller noch vor dem All-Star Game bei den Skill-Challenges antritt, wenn es etwa darum geht, die Latte als Erster zu treffen. Weitaus ernster wird es allerdings im kommenden Jahr. Dann wird der Spielkalender auf den europäischen Rhythmus angepasst, auch um im Wachstumsstreben bessere Karten auf dem Transfermarkt zu haben. (sid/mkw)