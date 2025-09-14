Müller erzielt Dreierpack für Vancouver – und schickt Botschaft an Harry Kane

Thomas Müller hielt den Spielball ganz fest in den Händen und lächelte voller Stolz in die Kamera. An seinem 36. Geburtstag hatte sich der frühere Nationalspieler mit einem Dreierpack selbst das beste Geschenk bereitet. „Viele Grüße gehen an meine früheren Mitspieler bei Bayern München und insbesondere an Harry Kane raus“, sagte Müller in einem Instagram-Video, nachdem er seine Vancouver Whitecaps zum 7:0 (4:0) gegen Philadelphia Union geführt hatte: „Harry, jetzt weiß ich, wie du dich mit einem Hattrick-Ball in der Hand fühlst.“

Beim englischen Torjäger ist es längst Tradition, den Ball mit nach Hause zu nehmen, wenn er drei Tore oder mehr erzielt hat. Bei Kane kommen sie in einen Trophäenschrank, er überlässt die Bälle aber auch seinen Kindern.

Müller erzielte auch für die Bayern schon einen Dreierpack

Für Müller war es der siebte Dreierpack seiner Profi-Karriere, zuletzt war ihm ein solcher im April 2018 beim 6:2 bei Bayer Leverkusen im Halbfinale des DFB-Pokals gelungen. Bereits in seinem zweiten Match für Vancouver hatte der 131-malige Nationalspieler für Furore gesorgt, als er in der Nachspielzeit zum 3:2 Erfolg gegen St. Louis City getroffen hatte. Es läuft für Müller in Kanada traumhaft, mit seinen drei Toren hatte der Deutsche einen großen Anteil am höchsten Sieg der Whitecaps in der Major League Soccer (MLS).

„Hattrick Hero“ titelte Vancouver bei X, nachdem Müller im BC Place Stadium per Handelfmeter zum 3:0 (30.), per Foulelfmeter zum 4:0 (45.+1) und mit dem Kopf zum Endstand (88.) gegen den Spitzenreiter der Eastern Conference getroffen hatte. Vancouver, das mit Müller noch ungeschlagen ist (zwei Siege, ein Unentschieden), liegt auf Platz drei der Western Conference.

„Was für ein großartiger Abend, ein großer Sieg gegen Philadelphia“, sagte Müller: „Mein Dank geht an meine Teamkollegen, sie haben mir die Bälle wunderbar aufgelegt, sodass ich einen Hattrick erzielen konnte. Ich bin sehr glücklich.“

Müller traf nicht nur selbst dreimal, er legte auch das zwischenzeitliche 5:0 durch Emmanuel Sabbi (61.) auf. Der US-Amerikaner verwandelte Müllers Vorlage sehenswert, zudem trafen Mathias Laborda (18.), Sabbi (24.) und der erst 17-jährige Rayan Elloumi (80.) für Vancouver. (mp/sid)