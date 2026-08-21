Die Kleinstadt auf der großen Bühne. Für die Gemeinde Spiesen-Elversberg beginnt eine spannende Saison, doch der Ortschef sorgt sich vor den Kosten.

Vor der Premierensaison von Aufsteiger SV Elversberg in der Fußball-Bundesliga macht sich der Bürgermeister Sorgen um die Finanzen der saarländischen Kleinstadt Spiesen-Elversberg mit ihren rund 13.000 Einwohnen.

„Die Kosten sind um einiges gestiegen“, sagte Bernd Huf bei „absolutfussball.com“: „Der Müll, aber auch Vandalismus und Graffiti-Schmierereien haben enorm zugenommen. Der Baubetriebshof kommt dem in dieser Personalstärke überhaupt nicht mehr nach. Hier müssen wir uns etwas überlegen. Der Bundesligaaufstieg belastet die Kommune schon außergewöhnlich stark.“

Der Bundesligaaufstieg belastet die Kommune schon außergewöhnlich stark. Bernd Huf

Huf will deshalb das Gespräch mit dem Klub und der Landesregierung suchen. „Wie das auf Dauer bewerkstelligt werden kann, auch darüber müssen wir uns dringend mit dem Verein und mit dem Land, das am stärksten vom Aufstieg profitiert, unterhalten“, äußerte der Ortschef: „Die saarländischen Kommunen stehen eh mit dem Rücken zur Wand, was den Haushalt betrifft. Die sind defizitär. Elversberg hat ein Haushaltsvolumen von zirka 25 Millionen Euro, da machen Mehrkosten von etwa 750.000 Euro einiges aus.“

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Saarland profitiert auch vom Elversberg-Aufstieg



Auf der anderen Seite sieht Huf auch die Vorteile des Bundesliga-Aufstiegs. „Ein Wirtschaftsmagazin hat geschrieben, dass auf jeden Euro, der im Stadion ausgegeben wird, vier Euro kommen, die nochmal außerhalb des Stadions ausgegeben werden“, sagte der Bürgermeister: „Das ist schon einiges, was da im Saarland gelassen wird. Allein anhand der Übernachtungszahlen. Durch die Entfernung der Klubs verbringt der ein oder andere das ganze Wochenende hier. Davon werden der Tourismus, die Gastronomie und Hotellerie profitieren.“

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Huf befürchtet gleichzeitig negative Auswirkungen mit Blick auf die Sicherheit. „Wir haben in letzter Zeit ja schon Krawalle zwischen Elversberger und Saarbrücker Fans erlebt, wenn es um die sogenannte Vorherrschaft im Saarland geht“, äußerte der parteilose Politiker: „Bis vor drei bis vier Jahren gab es keine gewaltbereite Fanszene in Elversberg, aber der Erfolg und der Bundesligaaufstieg bringen auch das mit sich, leider.“ (sid/mkw)