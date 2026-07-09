Steht bald ein ehemaliger deutscher Nationalspieler neben ihm am Spielfeldrand? Berichten zu Folge hat der Portugiese Interesse an einer Rückkehr eines aktuellen TV-Experten.

José Mourinho scheint als Coach von Real Madrid einen deutschen Weltmeister an seine Seite holen zu wollen. IMAGO / NurPhoto

Die Rückkehr von Rio-Weltmeister Sami Khedira zum spanischen Rekordchampion Real Madrid ist perfekt. Der 77-malige Nationalspieler stößt zur kommenden Saison als Co-Trainer von Neu-Chefcoach José Mourinho zu den kriselnden Königlichen und soll als Bindeglied zwischen Mannschaft, Trainer und Verein fungieren.

Der 39-Jährige, der mit Deutschland 2014 Fußball-Weltmeister wurde, war von 2010 bis 2015 für Madrid aktiv. In der spanischen Hauptstadt soll Khedira nach Informationen der „Süddeutschen Zeitung“ bereits ab der kommenden Woche seine Arbeit aufnehmen. Mourinho, der vor einem Monat offiziell zu Real zurückgekehrt war, hatte den defensiven Mittelfeldspieler damals selbst vom VfB Stuttgart verpflichtet.

Der ehemalige DFB-Nationalspieler Sami Khedira soll der neue Co-Trainer von Real Madrid werden. imago/AFLOSPORT

Mit den Königlichen gewann Khedira unter Carlo Ancelotti die Champions League sowie je einmal Meisterschaft und Pokal. Nach Stationen bei Juventus Turin und Hertha BSC beendete Khedira 2021 seine Karriere.

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Für Khedira ist es zugleich seine Premiere im Trainergeschäft. Im Anschluss an seine Zeit als Spieler war bekannt geworden, dass er sich um eine Trainerlizenz bemüht hatte. Zuletzt arbeitete der gebürtige Stuttgarter als TV-Experte beim Streamingdienst DAZN. Davon dürfte Khedira mit Antritt seiner in Kürze startenden Tätigkeit bei den Königlichen jedoch Abstand nehmen. (sid/mkw)