„The Special One“ spottet in seiner eigenen Netflix-Doku über seinen langjährigen Widersacher, der aktuell eine Pause vom Trainerdasein einlegt. Was den Real-Coach daran so aufregt.

Es gibt Rivalitäten, die altern nie: Selbst in einer Netflix-Dokumentation über sein Lebenswerk („Mourinho“) konnte sich José Mourinho einen Seitenhieb gegen seinen Erzfeind Pep Guardiola nicht verkneifen.

„Manch einer braucht ein Sabbatical“, spottete „The Special One“ auf eine freiwillige Auszeit vom Trainerberuf angesprochen und grenzte sich damit indirekt von Guardiola ab. Einmal in Fahrt, legte Mourinho nach: "Für mich ist ein Sabbatical ein Zeichen von Schwäche, etwas, was ich hasse. Ich hasse dieses Wort. Also sprecht nicht weiter mit mir darüber."

Guardiola gönnt sich nach Ende in Manchester eine Auszeit

Anzeige

Für mich ist ein Sabbatical ein Zeichen von Schwäche, etwas, was ich hasse. Ich hasse dieses Wort. José Mourinho

Guardiola hatte einst nach seinem Abschied vom FC Barcelona 2012 ein Jahr pausiert. Aktuell gönnt sich der Katalane nach zehn Jahren auf Manchester Citys Trainerbank eine Auszeit.

Die WochenMOPO 32/2026 Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt! • Klimawandel: Platzt nun der Traum vom Sommerurlaub im Süden? • Autoscooter: 100 Jahre Vollgas, Rammen, Anbaggern • 16 Seiten Sport: Irvines Abgang und die Folgen für St. Pauli • 40 Seiten Rätsel und Kultur: Maximale Metal-Power beim „Elbriot“, das MS Dockville und vieles mehr

Mourinho betonte derweil, er könne sich ein Leben ohne Fußball nicht vorstellen. Seine Welt seien „Stadien mit 50.000 oder 90.000 Fans“.

Anzeige

Mourinho will noch mindestens zehn Jahre Trainer sein

Mindestens zehn Jahre wolle er noch als Trainer arbeiten - womöglich sogar bis in seine 70er hinein. „Ich möchte weitere Titel gewinnen“, betonte der 63-Jährige. Ruhe werde er erst finden, „wenn er da oben entscheidet, dass ich kommen soll", ergänzte er mit symbolischem Fingerzeig gen Himmel.

Anzeige

Mit Guardiola hegt der zweimalige Champions-League-Sieger eine erbitterte Privatfehde. Aus den einstigen Kollegen beim FC Barcelona der späten 1990er-Jahre wurden spätestens mit Mourinhos erster Amtszeit bei Real Madrid (2010 bis 2013) langjährige Widersacher.

Guardiola trainierte zeitgleich die Blaugrana und lieferte sich in zahlreichen Clásicos hitzige Duelle mit dem Portugiesen. Während die Zukunft des Spaniers momentan unklar ist, verkündeten die Königlichen im Juni Mourinhos Rückkehr nach Madrid.