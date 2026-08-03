Der deutsche Trainer Tonda Eckert hat in einem Interview offen über die Spionage-Affäre des englischen Zweitligisten FC Southampton gesprochen und von schlaflosen Nächten erzählt.

„Es gab sie. Vor allem gab es ein permanentes Gedankenkarussell. Als Cheftrainer bin ich für eine Entscheidung verantwortlich, die wir sehr bereuen“, sagte Eckert dem „Kicker“.

Eckert sollte nicht mehr selbst Auto fahren

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Er habe auch Morddrohungen erhalten. „Ja, das konnte auch nicht mehr ohne Polizei ablaufen. Ich möchte nicht auf Details eingehen, nur so viel: Mir wurde empfohlen, nicht mehr selbst zu fahren, sondern hinten im Auto zu sitzen. Das war sehr schwierig“, schilderte Eckert in großer Offenheit.

Mir wurde empfohlen, nicht mehr selbst zu fahren. Tonda Eckert

Eine unabhängige Disziplinarkommission der englischen Fußball-Liga (EFL) hatte den Klub wegen der Affäre aus den Championship-Playoffs - und damit von einem möglichen Premier-League-Aufstieg - ausgeschlossen und mit einem Vier-Punkte-Abzug für die kommende Saison bestraft. „Die Konsequenzen hätten für den Verein und die Mannschaft kaum härter sein können. Dann kommt eine öffentliche Wucht, auf die einen nichts vorbereitet“, sagte Eckert.

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„Riesige Folgen für Spieler, Fans und den Verein“

Der 33 Jahre junge Trainer aus Deutschland betonte, dass ihm die Regelung neu war. „Ich wusste es nicht, nein. Ich habe es aber autorisiert, deshalb liegt die Gesamtverantwortung bei mir. Gerade in England sind in der Rolle des Managers viele Aufgaben gebündelt. Die Entscheidung war falsch und hatte riesige Folgen für Spieler, Fans und den Verein“, sagte Eckert.

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Nach Ansicht der Kommission hatte Eckert seine Mitarbeiter beauftragt, Trainingseinheiten von Gegnern zu beobachten, was der Trainer auch selbst eingeräumt habe. Nach den Regularien der EFL ist das allerdings verboten. Eckert ist vom Fußballverband FA angeklagt worden und könnte zusätzlich zu den Konsequenzen für den Club gesperrt werden. (dpa/mkw)