Monate nach EM-Verletzung: DFB-Kapitänin Giulia Gwinn jubelt bei ihrem Comeback

Nationalmannschafts-Kapitänin Giulia Gwinn hat zweieinhalb Monate nach ihrer Knieverletzung bei der EM ihr Comeback gefeiert.

Die 26 Jahre alte Abwehrspielerin wurde beim 4:0 (1:0) des FC Bayern München in der Bundesliga gegen den SC Freiburg in der 74. Minute eingewechselt.

Gwinn hatte bereits am Samstag beim 0:0 gegen Carl Zeiss Jena auf der Bank gesessen, war da aber nicht zum Einsatz gekommen. Bayern-Trainer José Barcala betonte: „Wir müssen Giulia behutsam aufbauen.“

Verletzung beim EM-Auftaktspiel

Die Star-Spielerin hatte sich beim EM-Eröffnungsspiel der deutschen Fußballerinnen gegen Polen (2:0) Anfang Juli in der Schweiz eine Innenbandverletzung am linken Knie zugezogen und fiel für den Rest des Turniers aus.

Die Bayern-Frauen verdrängten mit dem Erfolg am vierten Spieltag Gwinns Ex-Klub Freiburg von der Tabellenspitze. Vanessa Gilles (16. Minute), Lena Oberdorf (63.), Lea Schüller (80.) und Klara Bühl (90.) erzielten die Tore für den Meister und Pokalsieger. (dpa/sd)