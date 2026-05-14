Was Messi, Müller, Schonlau, Hartel, Son und Reus in der MLS verdienen

Thomas Müller gehört zu den Top-Ten-Verdienern in der Major League Soccer – doch mit Primus Lionel Messi kann er finanziell nicht mal ansatzweise mithalten. Der argentinische Weltmeister kassiert bei Meister Inter Miami ein garantiertes Jahres-Grundgehalt von 25 Millionen US-Dollar (aktuell rund 21,37 Millionen Euro) und bleibt damit bestbezahlter Fußballer der nordamerikanischen Profiliga. Durch garantierte Zusatzzahlungen steigt Messis Gehalt sogar auf rund 28,33 Millionen US-Dollar. Das geht aus dem Gehaltsreport hervor, den die MLS-Spielervereinigung veröffentlichte.

Ex-Bayern-Star Müller liegt bei dem Ranking mit fünf Millionen US-Dollar fixem Jahresgehalt auf Platz neun. Der 36-Jährige steht seit August 2025 bei den Vancouver Whitecaps unter Vertrag und hat das Team in der Vorsaison bis ins Finale gegen Miami (1:3) geführt.

Auf eine zweistellige Millionensumme kommt neben Messi auch der Südkoreaner Heung-min Son (Los Angeles FC), der viele Jahre bei Tottenham Hotspur ein Superstar war.

Reus-Gehalt in der MLS überrascht

Der frühere Hertha-Profi Hany Mukhtar (Nashville SC) liegt als 13. noch drei Ränge vor Ex-Nationalstürmer Timo Werner (San Jose Earthquakes) und überholt dank höherer garantierter Zusatzzahlungen de facto auch Müller.

Und Marco Reus? Das garantierte Jahresgehalt des langjährigen Offensivstars von Borussia Dortmund beträgt bei LA Galaxy laut der Liste lediglich 604.364 US-Dollar, selbst mit garantierten Bonuszahlungen kommt er demnach nicht auf eine Million. Damit verdient Reus – zumindest laut des MLS-Gehaltreports – nur etwas halb so viel wie die deutlich weniger bekannten deutschen Profis Cedric Teuchert (St. Louis City SC) und Julian Gressel (Minnesota United).

Reus dürfte stark von nicht-garantierten Boni profitieren, die in dem Report nicht festgehalten sind. Einen Vertrag mit einem hohen Fix-Gehalt konnte der Ex-Nationalspieler bei seiner Ankunft in den USA 2024 wegen einer Sonderregel nicht unterschreiben: Damals waren in Los Angeles die Plätze der Spieler bereits alle belegt, die nicht unter die Gehaltsobergrenze fallen. So mussten sich Spieler und Franchise auf einen Vertrag mit einem geringeren Grundvolumen einigen.

Was verdienen die Ex-Hamburger in der MLS?

Müllers Teamkollege und Ex-HSV-Kapitän Sebastian Schonlau komplettiert das deutsche Duo bei den Vancouver Whitecaps. Der Innenverteidiger, der ebenfalls im August 2025 nach Kanada wechselte, kassiert laut transfermarkt.de ein Gehalt von rund 777.000 US-Dollar.

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Marcel Hartel, der den FC St. Pauli ablösefrei in Richtung USA verließ, verdient derweil beim St. Louis City FC satte 2,4 Millionen US-Dollar. Damit liegt er laut transfermarkt.de auf Platz vier der bestverdienenden Deutschen in der MLS. (dpa/tb)