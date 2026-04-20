Timo Werner endlich wieder glücklich: Traumstart in Kalifornien

Timo Werner hat wieder Spaß am Fußball – und in der MLS mit seinem neuen Team einen Bilderbuchstart hingelegt. Nach frustrierenden Monaten zwischen Bank und Tribüne bei RB Leipzig nahm der Ex-Nationalspieler bei den San José Earthquakes aus Kalifornien sofort eine tragende Rolle ein. Nun erzielte er beim 4:1 gegen Los Angeles FC sein erstes Saisontor.

Nach fünf Einsätzen kommt der Stuttgarter auf die starke Ausbeute von vier Scorerpunkten – bei bislang nur einer Partie über die vollen 90 Minuten und einer kurzen Verletzungspause in den vergangenen beiden Wochen.

„Wir haben jetzt gegen die besten Mannschaften alle gewonnen. Und ja, im Großen und Ganzen ist es bisher echt ein sehr, sehr schönes Leben, das sehr viel Spaß macht“, sagte Timo Werner (30) nach dem Sieg in Los Angeles. „Das macht dann doppelt Spaß, wenn man auch ein gutes Tor schießt.“

MLS: Werner glänzt bei San José

Werner traf in der 56. Minute nach feinem Solo zum 2:0. Schon drei Minuten zuvor war er in guter Position im Strafraum aufgetaucht, hatte aber mannschaftsdienlich auf einen eigenen Abschluss verzichtet – Ousseni Bouda verwertete den Querpass zur Führung. „Er ist ein außergewöhnlicher Spieler und wir werden noch viel Spaß haben mit ihm“, sagte Trainer Bruce Arena nach dem Sieg gegen ein Team, das zuvor wettbewerbsübergreifend zu Hause ungeschlagen war und auf ein Torverhältnis von 17:1 kam.

WHATTA BEAUTY FOR A FIRST @MLS GOAL FOR WERNER 1️⃣1️⃣ pic.twitter.com/36SNsX5jVE — San Jose Earthquakes (@SJEarthquakes) April 20, 2026

Der ehemalige Nationaltrainer der USA ist im zweiten Jahr Coach bei San José und hatte maßgeblichen Anteil daran, Timo Werner im Januar von einer Unterschrift und dem Umzug auf einen anderen Kontinent zu überzeugen. Arena habe ihm den Wechsel „sehr, sehr schmackhaft gemacht“, berichtete Werner. Ein weiterer wichtiger Grund: „Das gute Wetter. Ich glaube, das ist das Wichtigste gewesen am Anfang.“

Auf was genau er sich einlässt, war Werner bei der Entscheidung für die Earthquakes gar nicht ganz klar – die Geburt seines ersten Kindes stand kurz bevor, auf einen Besuch in Kalifornien verzichtete der Champions-League-Sieger mit dem FC Chelsea deshalb im Vorfeld. „Es war ja schon ein bisschen ein Weg ins Blaue“, beschrieb Werner die Situation.

Timo Werner: Glück auf Umwegen

Am 28. Februar gab er dann schließlich sein Debüt: Gegen Atlanta United sammelte er die ersten 29 Minuten MLS-Erfahrung und tauchte sofort mit einem Assist in der Statistik auf. Gegen Philadelphia Union waren es dann 45 Minuten – und die zweite Torvorlage im zweiten Spiel.

Timo Werner spielt seit Januar für die San José Earthquakes. IMAGO/Icon Sportswire Timo Werner spielt seit Januar für die San José Earthquakes.

Dass es nun im fünften Einsatz das erste eigene Tor gab, freute Werner sehr. „Generell war es einfach wichtig für mich, dann auch ein Tor zu schießen, endlich auf die Torliste zu kommen“, sagte er.

Nach dem Raketenaufstieg als junger Fußballer vom VfB Stuttgart über RB Leipzig in die Nationalmannschaft und zum FC Chelsea in die Premier League war Werners Karriere in den vergangenen Jahren ins Stocken geraten. Die Rückkehr nach Leipzig lief nicht so wie erhofft. Bei den Tottenham Hotspur wurde der Stürmer auch nicht richtig glücklich und unter Trainer Ole Werner spielte er in Leipzig in der Hinrunde dann gar keine Rolle mehr.

Werner zieht positives Fazit zur MLS

Schon vor einem Jahr stand ein Wechsel nach New York im Raum, in die USA geschafft hat es Timo Werner jetzt mit Verzögerung. Frau und Kind leben noch in Deutschland, das Abenteuer an der Westküste bestreitet er bislang alleine. „Schon ein bisschen wild auch, muss ich sagen. Wenn man nicht Amerikaner ist, muss man über viele Hürden springen, um alles zu bekommen: Auto, Haus und alles“, erzählte er.

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Glücklich wirkt Timo Werner dennoch: Die Gegend, in der er wohne, „ist wunderschön. Ich glaube, da kann man es sich wirklich gut gehen lassen“, erzählte er. „Der Verein ist super, das Wetter ist gut, deswegen kann man schon ein sehr, sehr gutes Zwischenfazit ziehen.“ (dpa/ch)