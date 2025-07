Mitten im Transfer-Poker um Thomas Müller: Ehefrau Lisa will Politikerin werden

Eigentlich hatte sie sich erst vor etwa einem halben Jahr aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. „Frau Müller möchte keine Person der Öffentlichkeit mehr sein“, hatte die „Bild“ damals mitgeteilt. Jetzt will die passionierte Dressurreiterin offensichtlich jedoch ins Rampenlicht zurückkehren – und zwar als Politikerin.

Während ihr Mann derzeit mit Vereinen fernab von Bayern liebäugelt, ist Lisa Müller lokalpolitisch unterwegs. Auf dem Sommerempfang des bayrischen Landtags war auch die 35-Jährige überraschend anzutreffen. Überraschend deshalb, da sie sich zum einen bewusst aus der Öffentlichkeit zurückziehen wollte und zum anderen beruflich bislang in ganz anderen Sphären als der Politik unterwegs war.

Thomas Müller: Ehefrau Lisa will Politikerin werden

Auf die Frage der „tz“, was sie dort mache, antwortete sie: „Ich versuche mich schon einmal dieser Umgebung anzunähern. Ich könnte mir vorstellen, in die Politik zu gehen.“ Sie berichtet, dass sie das schon immer interessiert habe. Auf die Frage, welcher Partei sie sich denn anschließen wolle, erwiderte sie: „Da bin ich noch unschlüssig, CSU oder doch eher FDP.“ Der „tz“ zufolge waren an diesem Abend ausreichend Vertreterinnen und Vertreter von diesen Parteien zugegen, mit denen sie die ersten Schritte hätte besprechen können.

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

Wut auf den „Boomer-Soli”: Die große Renten-Diskussion und was Leser und Experten zum Thema sagen

Kinder-Soldat im Rotlicht-Krieg: Wie Polizistensohn Mike F. (15) zum Attentäter wurde

Idyllisches Bergedorf: Teil zwei der Serie „Ferien in Hamburg”

Straße verscherbelt: Warum Anwohner jetzt Wegzoll fürchten

Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

20 Seiten Sport: Wie uns die DFB-Frauen bei der EM in der Schweiz begeistert haben

20 Seiten Plan7: Was, wann, wo? Von Theater über Bühne bis Konzerte: der Kultur-Überblick für August

Ob die Ehefrau vom 2014-Weltmeister wirklich in eine Partei aufgenommen werden würde, bezweifle sie wohl noch. Zumindest probieren wollte sie es nichtsdestotrotz.

Das könnte Sie auch interessieren: Müller doch nicht in die USA? Weiterer Klub hofft auf Transfer-Coup

Perspektivisch ist das allerdings, wenn man auf die jüngsten Gerüchte um Thomas Müller blickt, überraschend. Der nämlich steht vor seinem nächsten Karriereschritt ins nicht-europäische Ausland, sehr wahrscheinlich in die USA – sicher jedoch weit entfernt von Bayern beziehungsweise Deutschland. Dazu wollte sich Lisa Müller allerdings nicht äußern.

Im Video: Thomas Müller bestätigt Wechsel in die USA

Ihr Mann bestätigte derweil quasi offiziell, dass er in der nordamerikanischen Profiliga MLS einen Vertrag unterschreiben wird. In einem am Samstag geposteten Abschiedsvideo mit seinem Vater Gerd und seinem Bruder Simon hat Thomas Müller einen Wechsel in die USA mehr als nur angedeutet: „Heut is‘ Samstag, morgen Sonntag und übermorgen is‘ Montag – und dann is‘ auf einmal alles vorbei. Dann geht’s übern großen Teich!”, sagt Müller dort.