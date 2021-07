Mit Waffe bedroht: So cool reagiert England-Star Smalling auf den Überfall

Mit dem Schreck davongekommen: Nach einem Wohnungseinbruch beim englischen Verteidiger Chris Smalling hat sich der Spieler des AS Rom bei seinen Fans für ihre guten Wünsche bedankt – und den Räubern „einen sinnvolleren Weg, ihr Leben zu leben“, empfohlen.

„Meine Familie, obwohl geschockt, ist zum Glück unverletzt“, schrieb der 31-Jährige am Samstag auf Twitter und zeigte sich dann großherzig gegenüber den Verbrechern.

Einbruch in Rom: Englischer Verteidiger mit Waffe bedroht



Er hoffe, „dass diese Menschen einen sinnvolleren Weg finden, ihr Leben zu leben, ohne anderen solchen Schaden und Leid zuzufügen“, schrieb er und bedankte sich bei allen, die ihm ihre Unterstützung versichert hätten.

Ausgeraubt in Rom: Smalling wurde mit Manchester United Meister

Die Räuber waren am Freitag nach Medienberichten in Smallings Haus in Rom eingedrungen und hatten ihn und seine Familie mit einer Waffe bedroht. Die Polizei hatte den Vorfall bestätigt. Smalling bestritt 31 Länderspiele für England und wurde mit Manchester United zweimal Meister, ehe er 2019 zur AS Rom wechselte.

Die Kriminellen erbeuteten bei dem Überfall Uhren und Schmuck, wie es hieß. Die Polizei fahndet den Angaben zufolge nach drei Männern.