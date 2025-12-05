Glückliche Händchen? Diese Sportstars ziehen die WM-Lose

Das WM-Glück von Julian Nagelsmann liegt in den Händen von vier Megastars des nordamerikanischen Profisports. Wie die FIFA bekanntgab, werden der einstige Starquarterback Tom Brady, Kanadas Eishockey-Legende Wayne Gretzky, Basketball-Held Shaquille O’Neal und der noch aktive Baseball-Star Aaron Judge bei der Zeremonie am Freitag (18 Uhr/MEZ) die Lose ziehen.

Moderiert wird der wichtigste Teil der rund zweistündigen Show mit der Ermittlung der zwölf Gruppen der WM im John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington von Englands einstigem Fußball-Nationalspieler Rio Ferdinand. Die WM findet vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in den USA, Kanada und Mexiko statt.

Heidi Klum moderiert Show-Teil des Events

Traditionell werden die WM-Lose von früheren Sport-Größen gezogen, üblicherweise waren dies zuletzt in der Regel Fußball-Legenden. Mit dem prominenten Quartett aus den Profiligen Nordamerikas zollt der Fußball-Weltverband der Sportkultur der Gastgeberländer für sein Mega-Event Tribut. Der Show-Teil des Events, an dem auch US-Präsident Donald Trump teilnimmt, wird von Model-Ikone Heidi Klum moderiert.

Das könnte Sie auch interessieren: Trump-Sprecher: ICE-Festnahmen bei WM-Spielen möglich!

Die deutsche Nationalmannschaft gehört bei der Auslosung in der US-Hauptstadt zu den zwölf Teams in Topf 1, in den die ersten neun Mannschaften der FIFA-Weltrangliste und die drei Gastgeber einsortiert wurden. Duelle mit den WM-Favoriten wie Argentinien, Spanien oder Frankreich sind für das Team von Bundestrainer Nagelsmann somit nicht möglich. (dpa/jh)