Mit positiven Nachrichten: Leroy Sané meldet sich nach schwerer Knie-OP zurück

Seefeld -

Seine Zukunft war das heißeste Thema des Fußball-Sommers – bis eine schwere Verletzung alle Wechsel-Ambitionen (zumindest vorerst) beendete. Nationalspieler Leroy Sané (23) sah lange wie der Königstransfer des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München aus, dann zog er sich am 4. August im englischen Supercup einen Kreuzbandriss zu. Inzwischen ließ er sich bei Kniespezialist Dr. Christian Fink in Innsbruck operieren – und meldet sich nun zurück.

Leroy Sané meldet sich nach Operation zurück

„Danke für all eure Nachrichten und die guten Wünsche. Es waren ein paar harte Tage, aber die Operation verlief nach Plan. Ich bin positiv und bereit für meine Wiedergenesung“, schreibt er in den sozialen Medien. Dazu postete er ein Foto, das ihn nach unseren Recherchen auf dem Seefelder Marktplatz (27 Kilometer von Innsbruck entfernt) zeigt. Den Fuß seines verletzten Beins hat er dabei auf einem Stuhl abgelegt, seine Krücken liegen neben ihm bereit. Aber der Kicker scheint gut gelaunt.



Hier in Seefeld will auch die Nationalmannschaft in gute Stimmung kommen. Ab dem 23. Mai 2020 hat der DFB hier für zwei Wochen ein Luxushotel reserviert – für die Vorbereitung auf die Europameisterschaft im kommenden Sommer. Vielleicht findet Sané ja jetzt schon ein paar Geheimtipps für seine Teamkollegen. (sku, krä)