Mit Messer verletzt!: Englischer Fußball-Star im eigenen Haus überfallen

Was für ein Schock! Der englische Fußball-Nationalspieler Dele Alli (24) ist in seinem eigenen Haus überfallen und beraubt worden. Nach Medienberichten drangen in der Nacht auf Mittwoch zwei Männer in sein Haus in London ein, in dem sich Alli während der Corona-Krise mit seiner Freundin, seinem Bruder und dessen Partnerin isoliert.

„Eine fürchterliche Erfahrung, aber uns geht es allen gut“, schrieb der Profi von Tottenham Hotspur am Mittwochabend bei Twitter. Der Klub teilte den Beitrag mit dem Kommentar: „Wir sind bei dir.“

Dele Alli spielt für Tottenham Hotspur

Die Täter sollen die Anwesenden bedroht und Alli sowie seinen Bruder attackiert und mit einem Messer bedroht haben. Beide trugen dabei leichte Verletzungen am Gesicht davon. Die Räuber entkamen mit Schmuck und Uhren.

Alli spielt seit 2015 für den Klub aus London, er war bei der EM 2016 und der WM 2018 für England dabei, sein Marktwert liegt laut transfermarkt.de bei 64 Millionen Euro.

Alli ist bereits der zweite Tottenham-Profi, der in diesem Jahr Opfer eines Überfalls wurde. Im März waren bewaffnete Täter in das Haus von Jan Vertonghen eingedrungen und hatten dessen Familie bedroht. Vertonghen selbst war zu dem Zeitpunkt mit dem Team für das Champions-League-Viertelfinale in Leipzig.