Pyrotechnik sorgt im Fußball regelmäßig für Strafen und Streit. Austria Salzburg geht nun einen ungewöhnlichen Weg: Der Zweitligist wirbt für einen Pyro-Hersteller – und lockt seine Mitglieder sogar mit einem besonderen Rabatt.

Bei den Fans von Austria Salzburg kommt die neue Partnerschaft gut an. IMAGO / Eibner Europa

Pyrotechnik im Fußballstadion sorgt regelmäßig für Ärger, Strafen und Grundsatzdebatten. Austria Salzburg geht nun einen ungewöhnlichen Weg: Der österreichische Zweitligist wirbt künftig auf seinen Banden für einen Pyrotechnik-Anbieter – und die eigenen Mitglieder bekommen sogar einen besonderen Rabatt.

Diese Partnerschaft dürfte in der Fanszene für Aufmerksamkeit sorgen. Der österreichische Zweitligist SV Austria Salzburg hat mit „BummBumm Pyrotechnik“ einen neuen Bandenwerbepartner gewonnen. Das berichtet das Portal „Laola1“.

Werbepartner bietet Austria-Mitgliedern Pyro-Rabatt an

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Bemerkenswert ist nicht nur die Branche des neuen Unterstützers. Das Unternehmen hat für Mitglieder der Austria auch gleich ein besonderes Angebot parat: Vom 1. bis 15. August soll es 19,33 Prozent Rabatt auf das Sortiment geben. Die krumme Zahl kommt nicht von ungefähr: Austria Salzburg wurde im September 1933 gegründet.

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Ob sich damit ausgerechnet Fußballfans mit Material für die nächste Choreografie eindecken, ist natürlich eine andere Frage. Denn der Verkauf von Pyrotechnik und deren Einsatz im Fußballstadion sind zwei völlig unterschiedliche Dinge.

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Pyrotechnik rund um Fußballspiele grundsätzlich verboten

Nach österreichischem Recht dürfen pyrotechnische Gegenstände im Zusammenhang mit Sportveranstaltungen generell weder besessen noch verwendet werden. Das Pyrotechnikgesetz sieht allerdings die Möglichkeit behördlich genehmigter Ausnahmen vor. Auch die Sicherheitsbestimmungen im österreichischen Profifußball knüpfen Ausnahmen an entsprechende Genehmigungen.

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Genau hier liegt seit Jahren der Kern einer hitzigen Debatte. Verbände und Sicherheitsbehörden verweisen auf Verletzungsgefahren, Rauchentwicklung und das Risiko durch geworfene oder unsachgemäß verwendete Feuerwerkskörper. Viele aktive Fanszenen betrachten kontrolliert eingesetzte Bengalos dagegen als festen Bestandteil ihrer Fankultur.

Bei Austria Salzburg ist diese Haltung besonders deutlich ausgeprägt.

Austria Salzburg kämpfte schon gegen hohe Pyro-Strafe

Der Verein geriet bereits 2023 mit dem ÖFB über dieses Thema aneinander. Nach einem Pokalspiel gegen RB Salzburg wurde die Austria wegen des Einsatzes von Pyrotechnik mit 30.000 Euro bestraft. Gegen die Sanktion ging der Klub vor und veröffentlichte sogar eine ausführliche Protestschrift.

Damals machte Austria Salzburg kein Hehl daraus, wie der Verein grundsätzlich zu Bengalos und Co. steht. Die Verantwortlichen forderten, die Systematik der Pyro-Bestrafungen prinzipiell zu überdenken, und sprachen sich ausdrücklich dafür aus, verantwortungsvoll eingesetzte Pyrotechnik im Rahmen von Choreografien als Bestandteil der Fankultur zu betrachten.

Der Verein argumentierte dabei, dass solche Inszenierungen für viele Zuschauer zur Atmosphäre im Stadion gehörten. Gleichzeitig ist auch bei Austria Salzburg bekannt, dass Verstöße teuer werden können: Der Klub organisierte in der Vergangenheit sogar Fanaktionen, um Geld für verhängte Pyro-Strafen zusammenzubekommen.

Neuer Sponsor passt auffällig gut zur Fanszene

Vor diesem Hintergrund wirkt der neue Werbepartner deutlich weniger zufällig, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Austria Salzburg ist ein Klub mit ausgeprägter Fankultur, und Pyrotechnik gehört seit Jahren zum Erscheinungsbild seiner aktiven Szene.

Sogar im offiziellen Fanshop findet sich derzeit ein Feuerzeug mit der Produktbezeichnung „Pyro“.

Dass nun ausgerechnet ein Pyrotechnik-Unternehmen auf den Banden des Profiklubs wirbt und Vereinsmitgliedern zusätzlich 19,33 Prozent Rabatt gewährt, dürfte deshalb durchaus mit einem Augenzwinkern aufgenommen werden. Ein Freifahrtschein fürs Zündeln im Stadion ist die Partnerschaft allerdings nicht.