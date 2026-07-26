Marc wer? Jürgen Klopp bringt seinen Berater mit zum DFB. Aber wer ist der Mann eigentlich?

Marc Kosicke sitzt „als kleiner Junge“ im Weserstadion und empfindet: Hass! Auf den FC Bayern und seine „Mia-san-mia-Attitüde“, mit der die Münchner seine geliebten Bremer immer und immer wieder besiegen. Jahre später und nach einem zufälligen Treffen mit Uli Hoeneß entwickelt Kosicke daraus den berühmten Bayern-Slogan – und begeht einen seltenen Fehler: „Hätte ich gewusst, was mit diesem Slogan alles angestellt wird, hätte ich mir vielleicht damals noch Lizenzrechte gesichert“, sagt er einige Zeit danach und lacht.

Sorgen machen muss sich um Marc Kosicke aber niemand, der Mann ist bestens im Geschäft – jetzt sogar besser denn je. Der neue Bundestrainer Jürgen Klopp hat seinen Berater als „Co-Trainer für Strategie, Entwicklung und Innovation“ als externen Mitarbeiter mit zum Deutschen Fußball-Bund gebracht. „Dass nur ein Cheftrainer kommt, reicht nicht“, sagte Klopp zu der Personalie und betonte: „Wir müssen ganz viele Dinge ändern. Wir wollen jeden Stein umdrehen.“

Marc Kosicke startete seine Karriere bei Nike

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Das kann aus Klopps Sicht kaum jemand so gut wie Kosicke, der über die Jahre nicht nur Mieter bei ihm in Mainz wurde, sondern auch sein Freund. „Marc ist ein extrem wichtiger Ansprechpartner für ihn. Es war klar, dass sie eng miteinander verwoben und nur im Paket zu haben sind“, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf.

Kosickes Anfänge liegen bei Nike, wo ihm Markenbotschafter Oliver Bierhoff zur Selbstständigkeit rät. Kosicke fängt Feuer, verabschiedet sich vom Sportartikelriesen und dort auch von Klopp, der beim US-Unternehmen unter Vertrag steht. „Ich werde jetzt so ein schmieriger Berater“, sagt er. Klopp entgegnet: „So einen könnte ich gut gebrauchen.“ Los geht's!

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Auch Bierhoff und Lehmann zählten zu Kosickes Klienten

2007 gründet er seine Agentur „Projekt B“. Neben Klopp zählen Bierhoff und Jens Lehmann zu den ersten Klienten. Über die Jahre wird Kosicke zum „Erfinder“ des Trainer-Beraters, gilt bald als „Trainerflüsterer“ („Hamburger Abendblatt“) – vor allem für Klopp.

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„Egal, wo er war, war das Energielevel unglaublich hoch. Ich hatte auch das Gefühl, die Räume waren heller“, sagt Kosicke 2020 im Podcast „kicker meets DAZN“: „Diese Kraft fand ich schon immer bemerkenswert.“ Jeder schätze den anderen „in seiner Kompetenz“, die von Klopp suche ihresgleichen.

Ähnliche Führung, ähnliches Alter, beide einmal geschieden

Was sie sonst verbinde? „Wir sind uns ähnlich in der Führung, sind ungefähr in einem Alter und einmal geschieden“, sagt Kosicke über die „einzigartige“ Beziehung. So etwas wie mit Klopp „werde ich mit keinem anderen aufbauen können – auch nicht wollen“.

Bis 2021 steht der Mann, der bei Klopps Präsentation auffällig mit polierter Glatze in der ersten Reihe saß, zwölf Jahre lang auch Julian Nagelsmann zur Seite. Der Vorgänger von Klopp im Amt des Bundestrainers stellt sich dann neu auf, die Trennung sei „total transparent“ verlaufen. „Schade, aber es treibt mich nicht in den Untergang“, sagt Kosicke damals.

Seine später unter dem Namen „Projectfive“ firmierende Agentur hat schließlich genügend Klienten, zuletzt vertritt sie 33 Trainer, 18 Fußballer und Fußballerinnen sowie weitere Persönlichkeiten wie Handballnationalspieler Juri Knorr oder Zehnkämpfer Niklas Kaul. Für den DFB gibt Kosicke den Posten als Geschäftsführer auf, beim Verband soll er auch die Außendarstellung verbessern. Vielleicht auch mit einem passenden Slogan. (sid/mp)