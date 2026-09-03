Der Zweitliga-Topfavorit Energie will gegen Energie seinen Heimfluch beenden. Was die beiden Trainer vor dem brisanten Spiel zu sagen haben.

Zweitliga-Topfavorit VfL Wolfsburg kämpft weiter gegen den Heimfluch im eigenen Stadion. „Wir wollen gemeinsam den Heimsieg erzwingen“, sagte „Wölfe“-Trainer Tobias Strobl vor dem Auftritt des Bundesliga-Absteigers am Samstag (13 Uhr/Sky) gegen den FC Energie Cottbus.

Der letzte Dreier der Niedersachsen in der heimischen Arena datiert vom 14. Januar, als der Mitabsteiger FC St. Pauli 2:1 geschlagen wurde. In die aktuelle Saison war der VfL mit einem torlosen Remis gegen den 1. FC Kaiserslautern gestartet.

Setzt Wolfsburg-Coach Strobl auf Robert Glatzel in der Startelf?

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Die Jagd nach dem Heimsieg geht Strobl mit dem gleichen Kader an, der am vergangenen Wochenende für den 5:2-Sieg beim Karlsruher SC gesorgt hat. Der Schwede Alexander Bernhardsson hat seine leichten Blessuren überwunden. „Wir haben ihn individuell gesteuert. Das sollte kein Problem sein“, sagte Strobl. Für den VfL-Coach könnte aber auch Ex-HSV-Stürmer Robert Glatzel eine Option sein.

Tobias Strobl übernahm erst in dieser Saison den Trainerposten beim VfL Wolfsburg. IMAGO / Eibner

Mit den Cottbusern erwartet Strobl „einen gefährlichen Gegner. Sie haben einer Spielidee, die seit vier Jahren gewachsen ist“ Mit dem 3:1-Sieg über Hannover 96 habe der Aufsteiger aus Brandenburg bereits ein „Ausrufezeichen gesetzt“.

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Keine Energie-Tranfers: Wollitz trotzig

Nach den ausgebliebenen Verstärkungen zum Ende der Transferperiode hofft Energie derweil auf einen Jetzt-erst-recht-Effekt. „Ich habe der Mannschaft gesagt, dass es eine große Chance ist, in dieser Situation noch mehr herauszuholen, noch mehr Überzeugung und Selbstvertrauen zu haben“, sagte Cottbus-Trainer Claus-Dieter Wollitz.

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Claus-Dieter Wollitz ist bereits zum dritten Mal Trainer vom FC Energie Cottbus. IMAGO / Fotostand

Obwohl die Lausitzer offen bekundet hatten, noch mindestens einen Stürmer und einen Innenverteidiger verpflichten zu wollen, gab es bisher keine weiteren Neuzugänge. Die Suche nach Verstärkungen geht nun bei vertragslosen Spielern weiter.

Cottbus: Fragezeichen hinter Erlein und Copado

Der Aufsteiger reist am Samstag als klarer Außenseiter zum Bundesliga-Absteiger. Dennoch sieht Wollitz eine Chance. „Wenn du in dieser Liga bleiben willst, kannst du jetzt zeigen, dass gerade in einer solchen Situation Stärke und Vertrauen entwickelt werden können“, sagte der 61-Jährige. Energie werde „noch offensiver spielen als sonst“.

Mehr als 3000 Cottbuser Fans werden die Mannschaft in Wolfsburg unterstützen. Verzichten muss der FCE auf Julian Guttau. Der Sommerzugang erlitt einen Einriss der Plantarfaszie und fällt voraussichtlich zwei bis drei Wochen aus. Hinter den Einsätzen von Luca Erlein und Lucas Copado stehen noch Fragezeichen. (dpa/mkw)