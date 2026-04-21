Mit Ex-HSV-Stürmer: Premier-League-Klub steigt auf dem Sofa ab

Schlusslicht Wolverhampton Wanderers steht als erster Absteiger aus der Premier League fest. Durch das torlose Remis des Tabellen-17. West Ham United bei Oliver Glasners Crystal Palace am Montagabend stiegen die Wolves „auf dem Sofa“ aus der Eliteklasse ab. Fünf Spieltage vor Saisonende kann der abgeschlagene Letzte, bei dem auch der ehemalige HSV-Stürmer Hee-chan Hwang unter Vertrag steht, mit 17 Punkten West Ham nicht mehr einholen.

Die Wolves hatten es am Wochenende verpasst, die mögliche Entscheidung mit einem Sieg zu vertagen. Wolverhampton verlor 0:3 bei Leeds United. Der Verein war zuletzt 2018 in die Premier League aufgestiegen und hatte zwischenzeitlich sogar im Europacup gespielt. Es ist der sechste Abstieg aus der Premier League in der Klubhistorie.

Das könnte Sie auch interessieren: Mit einer Legende als Trainer: Englischer Kult-Klub feiert Premier-League-Aufstieg

Auch oberhalb von Wolverhampton spitzt sich die Lage weiter zu. Nach dem Unentschieden gegen Brighton verweilt Tottenham weiter auf einem Abstiegsplatz. Die in diesem Kalenderjahr in der Liga sieglosen Spurs trennen zwei Punkte vom rettenden 17. Platz, den West Ham mit 33 Punkten innehat. Burnley, der Ex-Klub von Vincent Kompany liegt mit elf Punkten Rückstand auf Rang 19.