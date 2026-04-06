Mit Ex-Bundesliga-Trainer läuft’s wieder! Moukoko dreht ganz groß auf

Dank Youssoufa Moukoko hat der frühere Bundesliga-Trainer Bo Svensson beim FC Kopenhagen einen Einstand nach Maß gefeiert. Moukoko, der beim FC St. Pauli ausgebildet wurde und für Borussia Dortmund in der Bundesliga debütierte, erzielte beim 7:0 (4:0) gegen Silkeborg IF einen Dreierpack (6./25./51.).

Es war der erste Sieg für den 16-maligen dänischen Meister in der Abstiegsrunde. Svenssons Vorgänger Jacob Neestrup war nach zwei Niederlagen zum Start der Runde gefeuert worden. Der 46-jährige Svensson hatte beim FC Kopenhagen seine Jugend verbracht und zwischen 1996 und 2006 als Profi unter anderem drei Meisterschaften gewonnen.

Moukoko mit sechs Toren in den vergangenen vier Pflichtspielen

In der Bundesliga hatte sich Svensson beim FSV Mainz 05 einen Namen gemacht und zwischen 2021 und 2023 nach seiner Zeit als Jugend- und Co-Trainer auch die Profis gecoacht, später arbeitete er kurzzeitig auch bei Union Berlin (2024). Bei Werder Bremen galt Svensson im Februar als möglicher Nachfolge-Kandidat von Horst Steffen, soll den Hanseaten damals aber eine Absage erteilt haben.

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Moukoko hatte schon vor dem Trainerwechsel zu Svensson aufsteigende Form in Kopenhagen unter Beweis gestellt, als er in drei Pflichtspielen drei Tore erzielte. Zuvor war er seit dem 1. November torlos geblieben. Nun scheint es für ihn und den FC Kopenhagen wieder aufwärts zu gehen. (sid/dj)