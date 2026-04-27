„Mit den Werten könnt ihr mich gerne mal“: Zweitliga-Trainer lässt Dampf ab

Der 1. FC Nürnberg hat die Abstiegssorgen beim 1. FC Magdeburg in der 2. Liga vergrößert. Der Verein von Trainer Miroslav Klose gewann am 31. Spieltag zu Hause mit 1:0. Rafael Lubach (45.+2) traf für die Franken. Magdeburg rutschte durch die Niederlage in der Tabelle auf den Relegationsrang ab – und der Trainer ließ hinterher Dampf ab. Eine Frage gefiel Petrik Sander auf der Pressekonferenz nach dem Spiel überhaupt nicht.

Fortuna Düsseldorf und Eintracht Braunschweig hatten Magdeburg mit ihren Siegen am Freitag unter Druck gesetzt, die Mannschaft von Coach Sander konnte nicht nachziehen. Der Traditionsklub zeigte einen durchaus leidenschaftlichen Auftritt, Nürnberg präsentierte sich in den entscheidenden Momenten allerdings etwas entschlossener. Auch die Schlussoffensive der Magdeburger brachte nichts mehr ein.

Magdeburgs Sander kritisiert Bewertung mit xG-Werten

Für Aufsehen sorgte anschließend eine Szene auf der Pressekonferenz. Auf die Frage, ob der Ausfall des gelbgesperrten Top-Torjägers Zukowski schwerer gewogen habe als gedacht, insbesondere mit Blick auf den schwachen Offensivwert von nur 0,03 Expected Goals nach rund 60 Minuten, reagierte Sander gereizt.

Sander ließ die Statistik-Debatte nicht gelten – und erwiderte den Verweis auf den schwachen xG-Wert mit klaren Worten: „Mit den Werten könnt ihr mich mal“, sagte er und machte deutlich, dass er die fehlende Torgefahr nicht allein an solchen Kennzahlen festmachen wolle. Sander nahm Zukowskis Startelf-Vertreter Alexander Ahl Hohlström ausdrücklich in Schutz. „xG-Werte als Basis zu nehmen, um einen Spieler zu bewerten, finde ich an den Haaren herbeigezogen“, erklärte der FCM-Trainer.

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Im Abstiegskampf spitzt sich die Lage damit weiter zu. In den verbleibenden drei Spielen trifft Magdeburg noch auf Hertha BSC, Holstein Kiel und den 1. FC Kaiserslautern. Von der Fortuna aus Düsseldorf, die mit Platz 15 auf dem ersten Nichtabstiegsplatz ist, trennt den FCM nur ein Punkt. (mit sid)