Mit Botschaft an seine Mutter: DFB-Star feiert Traumhochzeit mit Influencerin

Liebe, Sonne, Palmen – und ganz viel Gefühl! DFB-Star Maximilian Mittelstädt (28) und Influencerin Lea Prinz, die jetzt offiziell Mittelstädt heißt, haben sich auf Mallorca das Ja-Wort gegeben – zum zweiten Mal, aber diesmal richtig groß. Nach der standesamtlichen Trauung an Silvester 2024 folgte jetzt die Hochzeit mit allem Drum und Dran: weiße Blüten, Schleier im Wind und eine vierstöckige Torte – romantischer geht’s kaum.

Das Brautpaar postete reichlich Eindrücke auf Instagram: Maxi im crèmefarbenen Dreiteiler, Lea in einem schulterfreien Traum aus Spitze und Tüll. Geheult wurde auch – vermutlich nicht nur von den Gästen. Die Stimmung? Sichtlich emotional und durchgestylt bis ins Detail.

Spielerfrau Alicia Andrich und Kollegen gratulieren

Für die musikalische Untermalung sorgte das Deutschpop-Duo BHD. Das sang live – darunter offenbar ihren Song „Das größte Wunder bist du“. Ein Gänsehautmoment.

Aus der Fußballwelt gab’s online Applaus: Leonidas Stergiou, Teamkollege beim VfB Stuttgart, kommentierte mit Herz-Emojis. Tjark Ernst, mit dem Mittelstädt bei Hertha BSC zusammengespielt hat, ließ ebenfalls Glückwünsche da. Und auch der offizielle Bundesliga-Account gratulierte dem Brautpaar öffentlich. Alicia Andrich, Ehefrau von Nationalspieler Robert Andrich schickte über Instagram ebenfalls liebe Worte.

Maximilian Mittelstädt schreibt an seine Mama

Ein weiterer Gast, der ins Auge fiel: Volker Struth, einer der mächtigsten Spielerberater Deutschlands – und der Mann an Mittelstädts Seite in Vertragsfragen. In der Insta-Story posierte er lässig und bestens gelaunt mit Braut und Bräutigam.

Das schönste Posting kam aber vielleicht vom Bräutigam selbst. In seiner Story teilte Maxi ein Foto mit seiner Mutter – und schrieb dazu schlicht: „Mama, wir haben’s geschafft.“ Kein Hochglanz, kein Filter – einfach echtes Gefühl.

Jetzt ist erst mal Flitterwochen-Zeit: Für Lea und Maxi geht’s auf die Malediven. Danach heißt’s wieder: Fußball statt Flitter – am 9. Juli startet beim VfB Stuttgart die Saisonvorbereitung. Aber eins ist sicher: Der private Saisonhöhepunkt ist schon perfekt gelaufen.