Mit 39 Jahren bei der WM dabei? Messi lässt Argentinien zittern

Superstar Lionel Messi denkt weiterhin an eine erfolgreiche Titelverteidigung mit Argentinien bei der Fußball-WM im kommenden Jahr.

„Es ist etwas Außergewöhnliches, bei einer Weltmeisterschaft dabei zu sein, und ich würde es sehr gerne tun“, sagte der 38-Jährige in einem Interview des US-Senders NBC. Eine klare Entscheidung habe er aber bislang nicht getroffen und müsse zunächst sehen, wie sich sein Körper in den nächsten Monaten verhält. Bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko wäre der Kapitän bereits 39 Jahre alt.

Messi will noch mit 41 Jahren in Miami spielen

„Ich möchte dabei sein, mich wohlfühlen und meiner Nationalmannschaft einen wichtigen Beitrag leisten, wenn ich dabei bin“, sagte Messi zu einer möglichen sechsten WM-Teilnahme: „Und ich werde das jeden Tag neu bewerten, wenn ich nächstes Jahr mit Inter Miami in die Saisonvorbereitung starte.“

Er wolle sehen, ob er wirklich noch 100 Prozent geben kann“, betonte der offensive Ausnahmekönner. Nur wenn es das Team besser macht, sei es für ihn sinnvoll, im Trikot der Albiceleste dabei zu sein. „Wir haben die letzte Weltmeisterschaft gewonnen, und es ist spektakulär, diesen Titel verteidigen zu können“, sagte Messi. Für ihn sei es weiterhin „ein Traum, mit der Nationalmannschaft zu spielen, besonders bei großen Turnieren“, sagte Messi.

Gerade erst hatte der langjährige Fan-Liebling des FC Barcelona seinen Vertrag bei Inter Miami in der nordamerikanischen Major League Soccer um drei Jahre verlängert. Er bleibt damit bis Ende 2028 beim Klub von Mitbesitzer David Beckham. Messi wird dann 41 Jahre alt sein und denkt aktuell noch nicht an ein Karriereende. (dpa/mp)