Nach vier gemeinsamen Söhnen dürfen sich Kyle Walker und Annie Kilner über die erste Tochter freuen. Für den englischen Skandal-Profi ist es bereits das siebte Kind.

Der frühere englische Nationalspieler Kyle Walker ist Vater geworden – wieder einmal. Für den 36 Jahre alten Fußballprofi ist es bereits das siebte (!) Kind, fünf davon mit seiner Frau Annie Kilner. Nach vier gemeinsamen Söhnen hat das Influencer-Paar nun erstmals eine Tochter.

Der ungewöhnliche Name der Kleinen: Royal Wish Walker. Sie ist bereits im Juni geboren und „so gewollt“ gewesen, wie Kilner nun bei Instagram bekanntgab. Dort ist das Paar ohnehin sehr aktiv – Influencerin Kilner (82.000 Follower) und Fußballprofi Walker (5,2 Millionen Follower) teilten dort regelmäßig Fotos und Videos aus ihrem Privatleben.

Kyle Walker hat sieben Kinder mit zwei Frauen

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Walker, der zusätzlich zu den nun fünf gemeinsamen Kindern auch zwei Nachkömmlinge aus einer Affäre mit dem Model Lauryn Goodman, war kurz vor der Geburt aus der englischen Nationalmannschaft zurückgetreten und hatte so die WM 2026 verpasst. Der 96-fache Nationalspieler steht derzeit beim FC Burnley unter Vertrag, mit dem er im Frühjahr aus der Premier League abgestiegen ist.

Im britischen Boulevard sind Walker und Kilner ständig präsent. Die Medien hatten die Affäre des Rechtsverteidigers vor einigen Jahren intensiv begleitet, woraufhin er 2024 zu Kilner zurückgekehrt war. Eine der jüngsten Boulevard-Schlagzeilen: Britischen Medienberichten zufolge hätte Walker in der gemeinsamen Villa anfangs nicht mehr im Ehebett schlafen dürfen, sondern in einem separaten Zimmer gemusst.

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Vor rund einem Jahr dann hatte Kilner die Scheidung eingereicht, die – so heißt es in der britischen Presse – möglicherweise nur ein Bluff und eine Machtdemonstration gewesen sei. Mittlerweile zeigen sich Walker und Kilner wieder als glückliches Paar bei Instagram. Und nun sogar mit einem Nachwuchs mehr.