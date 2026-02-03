Glasgow Rangers sorgen für Transferrekord in Deutschlands 3. Liga

Drittligist Hansa Rostock hat seinen Topscorer Ryan Naderi nach Schottland abgegeben – und dafür offenbar einen echten Geldregen kassiert. Wie der Verein in der Nacht auf Dienstag bekannt gab, wechselt der 22 Jahre alte Mittelstürmer zum schottischen Top-Klub Glasgow Rangers. Es handle sich um einen „Ablöserekord in der 3. Liga“, teilte Hansa mit, nannte aber keine konkreten Zahlen. Laut „Bild“ handele es sich dabei jedoch um einen Betrag von 6 Millionen Euro.

Das Angebot habe „eine Dimension erreicht, die ein Drittligist nicht ablehnen kann. Bei aller wirtschaftlichen Bedeutung stand bei unseren Überlegungen aber immer auch der Spieler im Mittelpunkt“, erklärte Hansa-Vorstandsvorsitzender Ronald Maul: „Ryan Naderi ist jung, talentiert und hat eine große Karriere vor sich. Er möchte die Chance nutzen, international zu spielen und sich bei einem Verein wie Rangers Football Club auf großer Bühne zu beweisen.“

Naderi in dieser Saison bereits mit acht Toren und fünf Vorlagen

In der laufenden Saison erzielte der gebürtige Dresdner, der im Sommer 2024 von Borussia Mönchengladbach zum derzeitigen Tabellen-Sechsten gewechselt war, acht Tore und fünf Vorlagen. Die Rangers liegen in der schottischen Premiership momentan auf Rang drei, aus der Europa League ist der vom Deutschen Danny Röhl trainierte Klub bereits ausgeschieden. Über die genaue Vertragsdauer von Naderi machte der Verein keine Angaben.

Der alte Transferrekord in der 3. Liga liegt bei 4 Millionen Euro, die Red Bull Salzburg 2024 für Hendry Blank von Borussia Dortmund II gezahlt hatte. (sid/vb)