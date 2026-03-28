Millionen-Vertrag! Sie ist jetzt die bestbezahlte Fußballerin der Welt

Catarina Macario hat einen Rekordvertrag unterschrieben und steigt zur bestbezahlten Fußballerin auf.

Die 26 Jahre alte US-Nationalspielerin Macario wechselt vom FC Chelsea zu San Diego Wave FC in die Heimat und wird dort laut Medienberichten in fünf Jahren acht Millionen US-Dollar (etwa 6,94 Millionen Euro) plus Prämien verdienen. Ihr Vertrag läuft bis zum Ende der 2030er-Saison.

Catarina Macario verdient in San Diego acht Millionen Dollar

Der Vertrag hat somit ein größeres Gesamtvolumen als der ihrer Nationalmannschaftskollegin Trinity Rodman. Die 23-Jährige hatte zu Beginn des Jahres einen Dreijahresvertrag bei Washington Spirit erhalten, der ihr einschließlich Prämien ein Gehalt von mehr als zwei Millionen US-Dollar pro Jahr bringen kann.

We’ve acquired @USWNT forward @catarinamacario from Chelsea FC and signed her to a contract through the 2030 season ✍️https://t.co/rCpMNK0sjn March 27, 2026

Die in Brasilien geborene Macario, die 2020 die US-amerikanische Staatsbürgerschaft annahm, erzielte 16 Tore in 29 Länderspielen. Sie war im Alter von zwölf Jahren nach San Diego gezogen, später spielte sie für die Hochschule in Stanford, ehe sie nach Europa ging.

Die Stadt San Diego „hat eine so wichtige Rolle in meinem Werdegang gespielt, und die Möglichkeit, zurückzukommen und sie zu repräsentieren, bedeutet mir sehr viel“, sagte Macario. Ihr neuer Klub schrieb in der Pressemitteilung von „einem der lukrativsten Verträge in der Geschichte des Frauenfußballs“. (dpa)