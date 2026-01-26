mopo plus logo
Ryan Naderi jubelt

Hansa-Stürmer Ryan Naderi wird von vielen Topklubs begehrt. Foto: IMAGO/Andy Bünning

Millionen-Transfer bahnt sich an: Hansa Rostock vor größter Einnahme seit 25 Jahren

Ryan Naderi von Hansa Rostock ist auch bei deutschen Profiklubs begehrt. Jetzt bemüht sich aber offenbar auch ein internationaler Klub mit großem Namen um den jungen Stürmer.

Stürmer Ryan Naderi vom Drittligisten FC Hansa Rostock hat nach Sky-Informationen ein lukratives Angebot der Glasgow Rangers vorliegen. Der schottische Europa-League-Finalist von 2022 will demnach drei Millionen Euro für den 22-jährigen Angreifer zahlen. Trainer der Rangers ist der Deutsche Danny Röhl. 

Glasgow Rangers wollen Ryan Naderi verpflichten

In den vergangenen Monaten war Naderi auch schon mit Red Bull Salzburg sowie zahlreichen Erst- und Zweitliga-Klubs in Deutschland in Verbindung gebracht worden. Der 1,94 Meter große Stürmer wurde bei Dynamo Dresden und Borussia Mönchengladbach ausgebildet. Im August 2024 wechselte er nach Rostock. 

Sollte er für die kolportierte Ablösesumme von drei Millionen Euro wechseln, wäre Naderi der teuerste Abgang von Hansa Rostock seit fast 25 Jahren. Damals war Victor Agali für die bis heute gültige Rostocker Rekordsumme von 5,1 Millionen Euro zum FC Schalke 04 gewechselt.

In der laufenden Drittliga-Saison erzielte Naderi bereits acht Tore für den FC Hansa – darunter den späten Siegtreffer zum 2:1 gegen den FC Erzgebirge Aue im ersten Spiel nach der Winterpause. Beim 4:0-Sieg in Mannheim bereitete Naderi am Sonntag drei Rostocker Tore vor. (dpa/hmg)

