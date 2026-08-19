Eigentlich sollte Karim Coulibaly der neue Rekordtransfer von Werder Bremen werden. 2009 war Klublegende Diego für 27 Millionen Euro zu Juventus Turin gewechselt. Beim 19-jährigen Innenverteidiger, der 2024 aus dem Nachwuchs des HSV an die Weser gewechselt war, hofften die Bosse vor einiger Zeit noch auf einen Umsatz von mehr als 40 Millionen Euro. Doch daraus wird nun nichts.

Coulibaly, der nach einer starken Bundesliga-Hinrunde in aller Munde war, baute in der zweiten Saisonhälfte auch verletzungsbedingt etwas ab und Werder musste von seinen ursprünglichen Forderungen abweichen. Zuletzt hoffte man am Weserdeich noch auf um die 30 Millionen Euro für den Juniorennationalspieler. Zwar wurde nach zähem Ringen mit Racing Straßburg nun ein Abnehmer gefunden, allerdings streicht Bremen nur 20 Millionen Euro Ablöse ein. Durch Bonuszahlungen können weitere fünf Millionen Euro hinzukommen und eine Weiterverkaufsbeteiligung soll sich Werder auch gesichert haben. Das berichten Sky und Bild. Noch am Mittwoch könnte demnach der Medizincheck erfolgen.

Coulibaly wechselt zu Ex-HSV-Talent Baldé

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Coulibaly wollte in diesem Sommer unbedingt den nächsten Schritt machen, wechselte sogar den Berater, um seinem Ziel näher zu kommen. In Straßburg gibt es nun ein Wiedersehen mit Fabio Baldé, mit dem Coulibaly in der Rückrunde der Saison 2023/24 gemeinsam für die U19 des HSV spielte. Auch Baldé ließen sich die Franzosen sieben Millionen Euro kosten. Der Klub gehört derselben Eigentümergruppe, der auch der FC Chelsea angehört. Für Straßburg ist Coulibaly der neue Rekordtransfer.

Auch wenn sich Werder mehr Ablöse für seinen umworbenen Innenverteidiger erhofft hatte, freuen sich die Bosse über den Geldregen. Die Summe soll möglichst zügig in frisches Personal investiert werden. Werder soll nach den Rückholaktionen von Niclas Füllkrug und Eren Dinkci noch auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger und einem zentralen Mittelfeldspieler sein. Wie die Deichstube berichtet, sollen die Bremer mit jeweils zwei Kandidaten für beide Positionen sehr weit sein. Nun ist auch das nötige Kleingeld da.