Entscheidung über Messi-Zukunft offenbar gefallen

Lionel Messi wird seinen Vertrag bei Inter Miami in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) über 2026 hinaus verlängern. Beide Seiten seien sich einig, innerhalb von zwei Wochen solle der Deal verkündet werden. Der argentinische Weltmeister spielt seit 2023 in Miami und ist das Zugpferd der Liga. Im Juni 2026 wird er 39 Jahre alt.

Unklar ist, ob die Vertragsverlängerung Einfluss auf Messis WM-Entscheidung hat. Der achtmalige Weltfußballer ließ bislang offen, ob er bei der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko im Sommer 2026 noch einmal antreten wird – mit Tendenz zu einem Nein. „Ich glaube nicht, dass ich die WM noch einmal spielen werde. Angesichts meines Alters wäre es nur logisch, dass das nicht passieren wird“, sagte Messi zuletzt. Allerdings hänge die Entscheidung auch von seiner körperlichen Verfassung ab.

Emotionaler Abschied aus Buenos Aires?

Vor zwei Wochen war er von 85.000 Fans im Estadio Monumental in Buenos Aires gefeiert worden – es wirkte wie ein Vorgeschmack auf seinen Abschied. Anlass war sein letztes Heimspiel in der WM-Qualifikation.

In Miami spielt Messi derweil weiterhin groß auf. In 21 Spielen der laufenden Saison erzielte er 20 Tore. Seine Gesamtbilanz für den Klub von David Beckham weist 62 Treffer und 30 Vorlagen in 75 Spielen aus. (dpa/pmk)