Messi war zu stark! Aber Müller macht weiter – zwei Legenden verkünden Karriere-Ende

Während um ihn herum die rosarote Party tobte und Lionel Messi gemeinsam mit Klubboss David Beckham die Meistertrophäe der MLS präsentierte, klopfte Thomas Müller stolz auf das Logo der Vancouver Whitecaps. Der Weltmeister von 2014 war natürlich enttäuscht nach dem 1:3 (0:1) im Finale der Major League Soccer gegen Inter Miami, doch – typisch Müller – der Kampfgeist war schnell wiedergefunden.

„Ja, wir hätten heute Abend gewinnen können. Wir haben alles gegeben, aber es hat nicht gereicht. Glückwunsch an Miami und an alle Spieler“, sagte Müller in einem Instagram-Video und setzte trotzig hinzu: „Ich bin schon sehr gespannt auf das, was nächstes Jahr kommt. Ich bin sehr glücklich, Teil dieses Erfolgs zu sein – und unser Erfolg ist noch nicht vorbei. Unsere Reise ist noch nicht zu Ende.“

Müller spielt auch in der nächsten Saison in Vancouver

Womit der Ur-Bayer Müller einmal mehr andeutete, dass er sich in nur vier Monaten in Kanada in den Klub und die Stadt verliebt hat – und noch ein Jahr dranhängen wird. „Ja – volle Attacke“, hatte Müller bereits Ende November gegenüber dem „Kicker“ auf die Frage geantwortet, ob er eine zweite Saison bei den Caps spielen werde. Nun erklärte er: „Wir sehen uns – nach dem Urlaub, den brauchen wir.“

Dann wird Vancouver einen weiteren Anlauf starten. Und zumindest mit Blick auf den Rivalen aus Florida dürften die Aussichten der Whitecaps nicht schlechter werden. Denn auch wenn der 38 Jahre alte Superstar Messi weitermachen wird (Vertrag bis 2028), beendeten mit dem gewonnenen Finale am Samstag seine langjährigen Weggefährten Jordi Alba und Sergio Busquets ihre Karrieren.

David Beckham feiert mit seiner Familie

„Die Mannschaft hat alles gegeben, um die MLS zu gewinnen. Es war eine lange Saison mit vielen Spielen, und das Team hat die Herausforderung angenommen“, sagte Messi bei Apple TV.

Nach zehn spanischen Meistertiteln mit dem FC Barcelona und zwei weiteren in Frankreich mit Paris Saint-Germain erreichte der Weltmeister mit dem ersten Titel für Miami, das sein Team seit Messis Transfer 2023 um den argentinischen Superstar herum aufgebaut hatte, sein Ziel.

Messi-Boss Beckham, der beim Schlusspfiff mit seiner Familie eine Jubeltraube bildete, erklärte erleichtert: „Es gab viele schlaflose Nächte, ich habe aber immer an Miami und ein Team hier geglaubt. Wir haben immer den Fans versprochen, dass wir die besten Spieler und damit den Erfolg holen. Im nächsten Jahr geht es weiter, aber heute feiern wir.“ (sid/hmg)